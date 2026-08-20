Saronnese

GERENZANO – Prosegue il programma di manutenzione e riqualificazione della viabilità predisposto dal Comune di Gerenzano. Dopo gli interventi realizzati negli ultimi mesi, altri lavori sono già in programma per migliorare progressivamente le condizioni della rete stradale cittadina.

A fare il punto è l’amministrazione comunale attraverso l’Ufficio tecnico. Nel mese di giugno è stata effettuata l’asfaltatura di una parte di via Risorgimento, nella zona del cimitero.

Un altro intervento è stato portato a termine la scorsa settimana in via Per Uboldo, dove è stato riqualificato il dosso stradale. L’obiettivo dei lavori è stato quello di migliorarne le condizioni e rendere più sicuro il transito dei veicoli.

Il programma non è però concluso. Il prossimo intervento annunciato riguarda via Fratelli Ghirimoldi, dove è prevista l’asfaltatura di buona parte della strada. Si tratta di opere che interessano anche singoli tratti della viabilità ma che, sottolinea il Comune, rientrano in un programma più ampio finalizzato a rendere le strade di Gerenzano più sicure, funzionali e decorose. La manutenzione del territorio proseguirà dunque anche nei prossimi mesi, compatibilmente con le diverse esigenze individuate e con le risorse economiche a disposizione dell’amministrazione comunale.

20082026