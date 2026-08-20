I più letti di ieri: tentato furto del cellulare, sette interrogazioni di Forza Italia e incendio a Busto Arsizio
20 Agosto 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 19 agosto, l’allerta arancione per il maltempo previsto nel Saronnese, con rischio di temporali violenti, grandine e raffiche di vento. Spazio anche alla cronaca con un tentato furto durante la spesa, un incendio a Busto Arsizio e un arresto dopo una lite familiare. In primo piano anche le sette interrogazioni presentate da Forza Italia.
A Saronno scatta l’attenzione per il maltempo: per giovedì è stata diramata un’allerta arancione per temporali, con la possibilità di fenomeni intensi accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.
Saronno, giovedì allerta arancione: temporali violenti, grandine e raffiche di vento
Tentativo di furto durante la spesa a Saronno: un uomo ha cercato di sfilare il cellulare a un cliente, ma la vittima si è accorta di quanto stava accadendo e ha reagito, facendo fallire il colpo.
Saronno, tenta di sfilargli il cellulare mentre fa la spesa ma la vittima…
Forza Italia porta in consiglio comunale sette interrogazioni chiedendo all’Amministrazione dati e chiarimenti su diversi temi, con particolare attenzione all’integrazione, alla conoscenza della lingua italiana e al rispetto della cultura locale.
Saronno, Fi presenta 7 interrogazioni: “Servono dati chiari su integrazione, lingua italiana e rispetto della nostra cultura”
Momenti di paura a Busto Arsizio, dove un rampicante ha preso fuoco e le fiamme si sono alzate fino al tetto di un’abitazione. L’incendio ha richiesto l’intervento dei soccorsi per mettere in sicurezza l’area.
Il rampicante prende fuoco: fiamme alte fino al tetto dell’abitazione. Emergenza a Busto Arsizio
Una lite familiare è degenerata quando un uomo, dopo che i genitori non lo avevano fatto entrare in casa, ha sfondato la porta della cantina e li ha minacciati. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con l’arresto.
I genitori non lo fanno entrare in casa e lui sfonda la porta della cantina e li minaccia. Arrestato
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