Groane

LENTATE SUL SEVESO – Pioggia battente, forti raffiche di vento e una grandinata che in pochi minuti ha imbiancato prati, cortili e strade. È stato un pomeriggio difficile quello di oggi, giovedì 20 agosto, a Lentate sul Seveso, investita nel pomeriggio da una violena ondata di maltempo.

La fase più intensa si è registrata nel pomeriggio, poco prima delle 16, quando la pioggia si è fatta improvvisamente molto forte ed è arrivata la grandine. Le immagini scattate dai residenti mostrano chicchi di ghiaccio accumulati a terra e raccolti a manciate, oltre a giardini e cortili diventati completamente bianchi. A rendere ancora più difficile la situazione sono state le raffiche di vento che hanno accompagnato il temporale.

Adesso inizia la conta dei danni. Nelle prossime ore sarà necessario capire quali conseguenze abbia lasciato il passaggio del maltempo, in particolare su alberi e vegetazione, tetti, auto, strutture esterne e proprietà private. Al momento non è ancora disponibile un bilancio complessivo e non risultano informazioni verificate sull’entità dei danni.

Il forte temporale non è arrivato senza preavviso. Per oggi la Protezione civile aveva diramato un’allerta arancione per temporali anche sulla provincia di Monza e Brianza, con la possibilità di fenomeni intensi accompagnati da raffiche di vento e grandine. Alle 16,30 3Bmeteo indicava inoltre quantitativi di pioggia molto consistenti nelle ore successive.

(per le foto si ringrazia Lucrezia)

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