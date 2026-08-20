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SARONNO – Giovedì 20 agosto, secondo le previsioni di https://www.3bmeteo.com/meteo/saronno‘>3B meteo, sarà una giornata caratterizzata da temporali a più riprese, con la fase più intensa prevista nel pomeriggio e in particolare attorno alle 17. Sul Saronnese è inoltre in vigore l’allerta arancione per temporali dalle 6, come indicato dal bollettino della Protezione civile di Regione Lombardia diffuso mercoledì.

La mattinata. Alle 7 il cielo è previsto molto nuvoloso con una temperatura attorno ai 25 gradi. Un primo temporale è indicato già alle 8, con circa 0,6 millimetri di pioggia e temperatura in diminuzione a 23 gradi. Tra le 9 e le 13 è invece prevista una fase più tranquilla, con cielo nuvoloso ma senza precipitazioni significative. Le temperature resteranno comprese tra 22 e 23 gradi.

I temporali del pomeriggio. La situazione cambia dalle 14, quando è previsto il ritorno dei temporali. Alle 14 sono indicati circa 2,6 millimetri di pioggia, seguiti da 0,7 millimetri alle 15 e 4,1 millimetri alle 16. La fase più significativa della giornata è prevista intorno alle 17, quando 3B meteo segnala un temporale forte con circa 15 millimetri di precipitazioni nell’ora e una temperatura di 22 gradi.

L’instabilità dovrebbe proseguire anche successivamente: temporali sono previsti alle 18, con 7 millimetri di pioggia, alle 19 con 3,7 millimetri, alle 20 con 4,7 millimetri e alle 21 con 4,2 millimetri. Alle 22 sono ancora indicati rovesci, alternati a possibili schiarite, mentre dalle 23 le precipitazioni dovrebbero cessare, lasciando spazio a nubi sparse.

Temperature contenute per tutto il giorno. Nonostante il periodo estivo, il termometro non dovrebbe salire molto: dai 25 gradi delle 7 si passerà rapidamente ai 23 gradi, con valori sui 22-23 gradi durante gran parte del pomeriggio. In serata la temperatura scenderà ulteriormente fino a 20 gradi tra le 21 e le 23.

Resta quindi da seguire con attenzione l’evoluzione dei temporali. L’allerta arancione riguarda la possibilità di fenomeni intensi: il bollettino regionale segnala, sul territorio lombardo interessato dall’instabilità, il rischio locale di grandine, piogge molto forti e intense raffiche di vento, oltre a possibili allagamenti, caduta di rami e difficoltà alla circolazione. Gli accumuli massimi indicati dalla Protezione civile, fino a 70-120 millimetri in sei ore e 100-200 millimetri nelle 24 ore, riguardano possibili situazioni locali sul territorio regionale e non sono una previsione specifica per Saronno.

In Lombardia la giornata sarà segnata da condizioni di marcata instabilità, con temporali che potranno interessare inizialmente soprattutto i settori occidentali per poi coinvolgere anche la Pianura Centrale e le Prealpi. Come sempre in presenza di fenomeni temporaleschi, intensità e localizzazione potranno variare rapidamente nel corso della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella https://ilsaronno.it/meteo/‘>sezione meteo.

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