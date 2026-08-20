Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la replica del Partito Democratico alla nota di Fi sulle sette interrogazioni presentate sui temi dell’integrazione, della scuola, della cittadinanza e delle tradizioni.

“Le sette interrogazioni di Forza Italia sollevano temi diversi – lingua italiana, integrazione, cittadinanza, religione, crocifisso, Natale – ma il rischio è quello di ricondurli tutti a una stessa narrazione: quella di una comunità “nostra” che deve difendersi da qualcuno che arriva da fuori. Ed è proprio questa impostazione politica che non può essere condivisa.

Che tutti gli studenti debbano conoscere bene la lingua italiana, rispettare le regole e conoscere la storia e la cultura del nostro Paese è fuori discussione, ma integrare non significa assimilare, e soprattutto non significa trasformare le differenze di origine o di cultura in un problema da sorvegliare e questo vale anche per il crocifisso.

Il crocifisso fa parte della storia e della tradizione culturale italiana e non abbiamo alcun problema a riconoscerlo. Ma proprio per questo non può diventare una bandiera da sventolare contro qualcuno.

Ricordiamoci che la scuola pubblica è laica. La laicità non significa cancellare la nostra storia religiosa, così come non significa imporre una religione. Significa garantire a tutti – credenti, non credenti e persone di fedi diverse – lo stesso spazio di libertà e di dignità.

Quindi il crocifisso può essere discusso come elemento della nostra storia e della nostra tradizione, ma non può diventare lo strumento per stabilire chi appartiene davvero alla comunità e chi invece deve dimostrare di rispettarne l’identità.

E veniamo al metodo, perché è lì che si vede la vera intenzione politica. Si parla di “dati” come se fossero un fatto neutro, oggettivo, quasi tecnico. Ma i dati non esistono mai da soli: esistono le domande che li producono, e sono le domande a rivelare lo sguardo di chi le pone.

Chiedere quante classi superino il 30%, il 40% o il 50% di alunni con cittadinanza non italiana non è raccogliere un’informazione: è costruire una soglia d’allarme, è trasformare un numero in un limite da non superare. Nessuno propone soglie di attenzione per le classi con troppi figli di professionisti, o per la concentrazione di studenti provenienti dallo stesso quartiere.

La selezione delle domande – non la richiesta di trasparenza in sé – è già una risposta politica travestita da domanda. Ed è qui che il “dato” smette di essere strumento di conoscenza e diventa strumento ideologico: si usano i numeri non per capire un fenomeno, ma per confermare una tesi decisa in anticipo.

Una politica seria sull’integrazione dovrebbe parlare di scuola, italiano, lavoro, diritti, doveri, servizi, educazione civica e rispetto delle regole, non costruire continuamente la contrapposizione tra “noi” e “loro”.

Perché pretendere da tutti il rispetto delle regole è giusto: ma pretendere che tutti abbiano le stesse opportunità è doveroso. Pretendere che per essere parte della nostra comunità si debba rinunciare alla propria origine, invece, non è integrazione: è semplicemente assimilazione.

E questa, secondo noi, è la vera discussione politica che dovremmo avere a Saronno” .

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