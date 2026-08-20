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SARONNO – Un pedaggio non pagato da 6,95 euro e appena 24 ore per saldarlo prima di incorrere in presunte sanzioni. È il contenuto degli sms truffa che stanno arrivando sui cellulari di alcuni automobilisti sfruttando il nome di Autostrada Pedemontana Lombarda. Una richiesta per pochi euro, quindi credibile soprattutto per chi percorre la A36, ma dietro alla quale si nasconde un tentativo di ottenere dati personali e bancari.

Semplice il messaggio ricevuto: “Rilevato mancato pagamento pedaggio. Importo euro 6,95 euro. Saldi entro 24 h per evitare sanzioni”. Il testo contiene poi un collegamento sul quale l’automobilista viene invitato a cliccare per effettuare il pagamento.

Ed è proprio il link uno dei principali campanelli d’allarme. Non si tratta del sito ufficiale di Pedemontana. Una volta aperto il collegamento, l’utente si trova davanti a una pagina che cerca di imitare quella autentica. Tra gli elementi che possono far scattare il sospetto ci sono anche errori di scrittura.

Proprio in seguito ai recenti tentativi di truffa, Autostrada Pedemontana Lombarda ha pubblicato il 18 agosto un avviso rivolto a tutti gli utenti. La società conferma che stanno circolando comunicazioni fraudolente attraverso email, sms e Whatsapp che simulano richieste di pagamento dei pedaggi.

“Questi messaggi possono apparire molto credibili, perché utilizzano anche loghi e marchi ufficiali”, spiega Pedemontana. I collegamenti esterni servono però a cercare di ottenere dati personali, informazioni bancarie o codici delle carte di credito.

La raccomandazione è quindi non cliccare sui link ricevuti e non inserire dati personali o bancari. In caso di dubbio bisogna verificare autonomamente l’eventuale pagamento attraverso il sito ufficiale di Autostrada Pedemontana Lombarda oppure contattare il numero verde 800 936 360.

La regola più semplice resta dunque quella di non pagare mai partendo dal collegamento contenuto in un sms sospetto: anche quando la cifra richiesta è di pochi euro e il messaggio sembra autentico, la posizione va controllata direttamente attraverso i canali ufficiali.

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