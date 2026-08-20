Città

SARONNO – Nuove piantumazioni in città, ma con un cambio di approccio: maggiore attenzione alla qualità degli alberi messi a dimora e soprattutto cure e bagnature garantite per tre anni, per aumentarne le possibilità di sopravvivenza. È l’intervento sul patrimonio arboreo deciso dall’Amministrazione con la variazione di bilancio approvata nell’ultimo consiglio comunale.

Sul verde pubblico vengono stanziati altri 140 mila euro, che si aggiungono ai 117 mila euro già messi a disposizione nei mesi precedenti. A presentare l’investimento in aula è stato l’assessore al Bilancio Mattia Cattaneo.

“Un ulteriore stanziamento di 140 mila euro è finalizzato a un’attività di ripristino del patrimonio arboreo e va a integrare le risorse già precedentemente stanziate in bilancio. Riteniamo che sia un elemento importante e direi che l’estate che stiamo vivendo ci dimostra ulteriormente come questa sia una strada assolutamente necessaria da perseguire da parte dell’Amministrazione, direi di tutte le amministrazioni”.

A spiegare come si intende utilizzare le nuove risorse è stato quindi l’assessore ai Lavori pubblici Mauro Lattuada, che ha posto l’accento soprattutto sulla qualità delle nuove piantumazioni e sulla loro manutenzione negli anni successivi.

“Il discorso delle nuove piantumazioni è un fatto di per sé molto positivo, perché ci sono piantumazioni da fare. Ma soprattutto, con il dottor Tovaglieri, che è l’agronomo comunale, si sta cercando di fare un lavoro molto più preciso: magari piantumare meno, ma in modo più qualitativo. E soprattutto, quando la pianta viene messa a dimora, non limitarsi al solo ciclo vegetativo, cioè a un anno, ma chiedere che per tre anni siano garantite le bagnature“.

Lattuada ha sottolineato come le estati sempre più calde rendano necessario modificare anche le modalità di cura degli alberi appena piantati. “Con questo caldo non servono più le bagnature che venivano fatte due o tre anni fa, dieci bagnature a stagione. Dobbiamo capire che anche negli anni successivi, perché la pianta vegeti e soprattutto non muoia, occorrono bagnature più consistenti. Anche questo va nell’ottica di una conservazione e manutenzione del patrimonio arboreo che speriamo possa essere di giovamento per tutti”.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere comunale Simone Galli, che ha ricordato come sia già stato effettuato un primo censimento delle necessità nelle strade e nei parchi cittadini.

“Con questa variazione di bilancio stanziamo 140 mila euro in aggiunta ai 117 mila che sono già stati stanziati nel corso dei mesi precedenti. Questo non è scontato e voglio essere molto trasparente su questo punto: mi sono personalmente molto impegnato e molto battuto in sede di predisposizione del bilancio per avere questi fondi. Non lo dico per rivendicare un merito, che non è mio ma dell’intera maggioranza e dell’assessore che li ha trovati, ma perché penso che la città e i cittadini abbiano assoluta necessità di incominciare ad avere un numero di piantumazioni adeguato e risorse a favore del verde pubblico”.

Galli ha quindi anticipato un intervento previsto per l’autunno, costruito partendo da un rilievo delle piante mancanti. “È un momento climatico e storico in cui senz’altro non si può voltare la faccia dall’altra parte. Questo non è uno stanziamento generico, ma è la base per un intervento che gli uffici stanno programmando per questo autunno, a valle di un rilievo molto puntuale delle mancanze nelle pubbliche vie e nei parchi, che è già stato effettuato e ha già individuato più di 200 mancanze. È comunque un lavoro ancora in corso”.

L’obiettivo, ha spiegato il consigliere, non sarà semplicemente raggiungere il maggior numero possibile di nuove piante. “Il punto non è solo quanto piantiamo, ma come lo facciamo. Il ragionamento è cercare di alzare l’asticella qualitativa dell’intero processo: magari mettiamo meno piante di quante si potrebbero impiantare con queste risorse, ma vogliamo assolutamente aumentare la sopravvivenza delle stesse. Quindi una selezione accurata degli esemplari e un piano strutturato che sia già presente nel contratto d’appalto. Non pianto e poi me ne dimentico: scelgo gli esemplari migliori, con le migliori tecnologie, e garantisco un’assistenza quantomeno per tre anni. Le risorse vanno spese e vanno spese bene”.

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