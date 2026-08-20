Città

SARONNO – Un grande telo bianco con scritti i nomi dei bambini e delle bambine palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza attraverserà le strade di Saronno. L’appuntamento è per venerdì 4 settembre dalle 18, con partenza da piazza Libertà. L’iniziativa è promossa dalla rete 4 Passi di Pace, con il patrocinio del Comune di Saronno.

Al centro della serata ci sarà il “Sudario per Gaza”, realizzato dal collettivo Carnia per la Pace. Sul lungo telo sono riportati i nomi di 18.457 bambini e bambine palestinesi che, secondo quanto indicato dagli organizzatori, risultavano uccisi nella Striscia di Gaza fino a luglio 2025.

Il Sudario sarà portato a braccia dai volontari lungo le strade della città. La camminata alternerà momenti di silenzio ad altri dedicati alle testimonianze. L’invito degli organizzatori è anche a partecipare direttamente al gesto collettivo, aiutando a sostenere il telo durante il percorso.

“Non dimenticare un solo nome” è il messaggio scelto per accompagnare l’iniziativa. Gli organizzatori presentano il Sudario come un’opera laica e itinerante, nata per conservare la memoria delle vittime più giovani del conflitto e come gesto contro la guerra e l’indifferenza.

“Sarà un gesto condiviso, simbolo di cura e memoria collettiva e più saremo a sorreggerlo, più grande sarà il suo significato“, spiegano i promotori.

L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti a Saronno dalla rete 4 Passi di Pace, che riunisce numerose realtà del territorio impegnate sui temi della pace, della solidarietà e dei diritti civili.

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