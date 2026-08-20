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SARONNO – Due bambini in divisa seduti ai banchi, un crocifisso alla parete, il ritratto di Silvio Berlusconi e una mano che indica cosa scrivere sul quaderno. “Bene bambini, ora tirate fuori il quaderno della nostalgia e scrivete la mozione, come vi dico io!”. È la vignetta pubblicata su Facebook da Azione Saronno per ironizzare sulle sette interrogazioni presentate da Forza Italia e alimentare un confronto politico che nelle ultime ore ha già visto un botta e risposta tra Francesco Ricca e Rienzo Azzi.

Ad accompagnare l’immagine la scritta “Intanto, nella scuola ideale di Forza Italia” e un lungo intervento con cui Azione torna sui temi sollevati dagli azzurri.

“A giudicare dalle interrogazioni apparse sui giornali, viene da chiedersi se i consiglieri di Forza Italia siano tornati sui banchi di scuola per farsi dettare le mozioni da qualche esperto di rancore e nostalgia. Il risultato, però, sembra uscito da un’altra classe politica, decisamente più a destra”.

Il riferimento è alle sette interrogazioni con cui Forza Italia ha chiesto chiarimenti su diversi aspetti della vita cittadina, toccando anche temi come integrazione, lingua, religione, simboli e istruzione. Proprio l’accostamento di questi argomenti è al centro della critica di Azione.

“Chiedere trasparenza è sacrosanto. Ma mettere nello stesso calderone integrazione, lingua, religione, simboli e istruzione va ben oltre la semplice richiesta di informazioni”.

Azione pone quindi una questione direttamente politica: “Dove è finito il liberalismo di Forza Italia? Saronno non ha bisogno di stabilire chi sia abbastanza italiano, cristiano o ‘giusto’. E se queste sono le premesse, viene da chiedersi cosa dovremmo aspettarci da loro al governo della città: classi separate per etnia?”.

La vignetta arriva nel corso della giornata segnata il confronto a distanza tra Francesco Ricca di Azione e Rienzo Azzi, consigliere comunale e delegato cittadino di Forza Italia. Ora Azione rilancia anche attraverso la satira: “Ragazzi, la campanella è suonata, pensionate il prof e torniamo a parlare della Saronno di oggi. Perché tra Forza Italia e certe derive identitarie dovrebbe esserci una bella differenza”.

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