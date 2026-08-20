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SARONNO – Dalla Polonia a Saronno, con una tappa al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per conoscere la devozione legata a san Carlo Acutis (patrono degli studenti cittadini) e affidare alla sua intercessione una preghiera personale. Il Santuario saronnese ha accolto nei giorni scorsi un gruppo di ragazze polacche, scout dello Skauci Europy di Białystok, che hanno partecipato alla messa e a un successivo momento di preghiera.

Ad accompagnarle sono stati don Massimiliano e padre Gideon, che in inglese hanno raccontato alle giovani la storia della presenza della reliquia di Carlo Acutis nel Santuario, dove è arrivata ormai due anni e mezzo fa, e le testimonianze raccolte da allora da parte dei fedeli.

Particolare curiosità e partecipazione ha suscitato la “cassetta della posta di san Carlo Acutis”, nella quale vengono lasciate intenzioni e preghiere. Al termine dell’incontro, le scout polacche si sono trattenute a lungo in silenzio davanti alla reliquia e ciascuna ha scritto il proprio messaggio da lasciare nella cassetta.

La visita anticipa di poche settimane un altro appuntamento dedicato ad Acutis. Dal 4 al 7 settembre il Santuario ospiterà infatti “Grazie Carlo!”, triduo di preghiera e ringraziamento organizzato in occasione del primo anniversario della canonizzazione del giovane santo.

In vista dell’iniziativa, il Santuario invita i fedeli a raccontare i piccoli o grandi segni per i quali desiderano esprimere gratitudine, attribuiti all’intercessione di san Carlo Acutis. Le testimonianze potranno essere consegnate per iscritto in sacrestia oppure inviate all’indirizzo email indicato dal Santuario. I racconti saranno poi letti, anche in forma anonima, durante gli appuntamenti in programma dal 4 al 7 settembre.

20082026