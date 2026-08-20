Città

SARONNO – “La risposta del Partito Democratico alle interrogazioni presentate da Forza Italia, al di la’ dell’inutile tono polemico e saccente, è seria e merita una risposta altrettanto seria. Parte, tuttavia, da un’interpretazione sbagliata: le nostre domande non vogliono classificare i bambini né costruire contrapposizioni tra italiani e stranieri. Vogliono conoscere la realtà delle scuole saronnesi per poter affrontare problemi che, se ignorati, ricadono soprattutto sugli alunni e sulle famiglie più fragili”.

Inizia così la replica del gruppo consiliare di Forza Italia alle dichiarazioni del Pd Saronno sulle 7 interrogazioni sulle scuole presentate dagli azzurri.

“Chiedere quante classi presentino percentuali del 30, 40 o 50 per cento di alunni con cittadinanza non italiana significa certamente individuare possibili soglie di attenzione. Non lo neghiamo. Ma il problema non è la cittadinanza in sé: nasce quando a una forte concentrazione si associa un numero rilevante di bambini che non conoscono sufficientemente l’italiano o che, vivendo in contesti nei quali si parlano prevalentemente altre lingue, hanno minori occasioni di apprenderlo e utilizzarlo.

In queste condizioni la didattica può rallentare, gli insegnanti possono trovarsi privi di risorse adeguate e tutti gli alunni rischiano di ricevere una preparazione insufficiente. Non vogliamo una scuola che promuova formalmente tutti e prepari realmente pochi. Vogliamo sapere dove esistono difficoltà per chiedere corsi di alfabetizzazione, mediatori, personale, risorse e una distribuzione equilibrata degli studenti.

Questo significa difendere il diritto allo studio sancito dall’articolo 34 della Costituzione, secondo cui «la scuola è aperta a tutti». Significa anche applicare l’articolo 3, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano concretamente l’uguaglianza dei cittadini.

Esiste infatti un’altra questione che il Pd trascura: le famiglie economicamente più forti, quando ritengono che una scuola non garantisca un livello didattico adeguato, possono scegliere un istituto privato. Le famiglie meno abbienti non hanno questa possibilità. Negare o minimizzare i problemi della scuola pubblica non produce uguaglianza: aumenta la separazione sociale e colpisce proprio chi possiede meno strumenti.

Le domande sul crocifisso e sul Natale riguardano un piano diverso. Non servono a stabilire chi sia “abbastanza italiano”, né a imporre una fede religiosa. Servono a comprendere se nelle nostre scuole si stia affermando l’idea che, per accogliere culture diverse, si debbano progressivamente cancellare la nostra storia, le nostre tradizioni e i simboli che ne fanno parte.

Il crocifisso è certamente un simbolo religioso per i credenti, ma rappresenta anche una delle radici storiche e culturali dell’Italia e dell’Europa. Richiama una civiltà nella quale si sono sviluppati, anche attraverso conflitti e conquiste successive, la dignità della persona, la solidarietà, la libertà di coscienza e la distinzione tra autorità civile e autorità religiosa.

La nostra democrazia garantisce a tutti libertà religiosa e pari dignità. Proprio per questo non può arretrare davanti a concezioni integraliste o confessionali che pretendano di subordinare le leggi dello Stato ai precetti religiosi, di comprimere la libertà delle donne o di imporre alla comunità ospitante la cancellazione dei propri simboli e delle proprie tradizioni.

Chi arriva in Italia deve essere libero di conservare la propria fede e la propria cultura, nel pieno rispetto della legge. Ma deve anche rispettare la storia, le regole e le consuetudini del Paese che lo accoglie. L’integrazione è un incontro: non può diventare la rinuncia unilaterale della società italiana alla propria identità.

Festeggiare il Natale o mantenere il crocifisso non significa discriminare qualcuno. Significa ricordare da quale percorso storico provengono le libertà, la democrazia e il sistema di diritti che oggi appartengono a tutti, italiani e stranieri, credenti e non credenti.

Ci dispiace che una parte della sinistra continui a interpretare ogni richiesta di conoscenza come un sospetto e ogni difesa della nostra identità come una forma di razzismo. Noi non accettiamo questa caricatura.

Difendere la qualità della scuola pubblica, l’uguaglianza delle opportunità, la laicità dello Stato e la nostra democrazia non è razzismo. È il dovere della politica.

Per questo attendiamo risposte precise alle nostre interrogazioni. Dai dati si parte per comprendere i problemi e mettere in atto tutti gli strumenti necessari per assicurare a tutti il diritto allo studio. Questo si chiama governare… il resto sono chiacchere radical- chic o come in questo caso tragical-chic perché a pagarne le conseguenze sono i bambini e le famiglie, soprattutto quelle più deboli”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09