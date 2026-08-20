Softball

CARONNO PERTUSELLA – Giornata positiva, oggi, per le formazioni del Saronnese nella Coppa delle Coppe di softball, con l’Mkf Saronno che supera 8-4 le ceche dell’Eagles Praga e la Rheavendors Caronno Pertusella che si impone 9-2 sulle belghe del Beveren Lions.

La sfida più attesa era quella tra Saronno e Praga. Dopo tre riprese senza punti, al quarto inning Sofia Fabbian con un singolo ha spinto a casa Emma Fagioli per l’1-0. Nel quinto l’Mkf ha allungato: doppio di Sara De Luca e punto di Barbora Saviola, quindi la valida di Elizabeth Avery ha consentito alla stessa De Luca di siglare il 3-0. Le Eagles hanno però reagito immediatamente e nella parte bassa della quinta ripresa hanno completamente ribaltato la situazione, passando avanti 4-3. La risposta delle saronnesi è arrivata già al sesto inning. L’Mkf ha riempito le basi, Saviola ha segnato il punto del pareggio e da lì è partito l’allungo decisivo: complessivamente cinque punti nella ripresa per l’8-4. La settima è stata poi interrotta dalla forte pioggia e, dopo una lunga sospensione, il risultato è stato omologato sull’8-4.

Successo netto anche per la Rheavendors Caronno Pertusella, impegnata sul campo di Bollate contro Beveren Lions. Le caronnesi hanno vinto 9-2, con Milagros Lozada e Sara Brugnoli protagoniste con un fuoricampo a testa. Non si è invece disputata la successiva partita serale tra Caronno e le spagnole del Viladecans, rinviata a causa dell’allagamento del diamante di Bariola.

Domani si completa la fase a girone. Alle 9.30 a Bollate spicca lo scontro tra le due formazioni ancora imbattute, Mkf Saronno-Sparks Haarlem. A Caronno Pertusella sono invece in programma alle 11.45 Rheavendors-Wesseling Vermins, alle 14 Mkf Saronno-Zurich Barracudas e alle 20 Viladecans-Rheavendors Caronno Pertusella.

(foto Bruno Campagna: una fase di Mkf Saronno-Praga)

20082026