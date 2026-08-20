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VENEGONO INFERIORE – Era stato premiato lo scorso 1 maggio al Seminario arcivescovile di Venegono Inferiore, in occasione della tradizionale Festa del Seminario. Ora la composizione del maestro Matteo Magistrali è risuonata in uno dei momenti più significativi della vita della Chiesa ambrosiana, la messa per le ordinazioni presbiterali nel Duomo di Milano.

A ricordare il percorso dell’opera è proprio il Seminario arcivescovile. Magistrali è il vincitore del concorso di composizione indetto dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, in collaborazione con il Servizio per la Pastorale liturgica della Chiesa di Milano, il Seminario arcivescovile, il Pontificio istituto ambrosiano di musica sacra e la Basilica di Sant’Ambrogio.

Il brano vincitore, intitolato “Omnia Christus est nobis”, mette in musica il celebre testo di Sant’Ambrogio. Dopo il riconoscimento consegnato a Venegono Inferiore, la composizione ha avuto il suo debutto ufficiale lo scorso 13 giugno, durante la messa di ordinazione presbiterale.

Ad eseguirla per la prima volta è stata la Cappella musicale del Duomo di Milano, che l’ha proposta come primo canto di comunione. Una scelta particolarmente significativa perché proprio l’incipit “Omnia Christus est nobis” era stato scelto dai nuovi sacerdoti come motto e guida per la loro vita presbiterale.

Dal Seminario di Venegono è arrivato un nuovo messaggio di congratulazioni a Magistrali, accompagnato dal ringraziamento rivolto a tutti coloro che avevano preso parte al concorso, sottolineando l’elevata qualità delle composizioni presentate e il lavoro artistico dedicato alla liturgia.

20082026