Comasco

BREGNANO – Al via gli interventi di pulizia delle caditoie sul territorio comunale. Il programma predisposto dall’Amministrazione di Bregnano interesserà nei prossimi giorni circa 600 caditoie, selezionate fra quelle che presentano le maggiori necessità di manutenzione.

La ditta incaricata concentrerà in particolare il proprio lavoro lungo le vie principali del paese. L’obiettivo è liberare le caditoie dai materiali accumulati e garantire una maggiore efficienza della rete di raccolta delle acque, oltre a contribuire alla manutenzione dei sottoservizi e alla sicurezza della viabilità.

L’intervento assume particolare rilievo anche in vista del cambiamento previsto dal prossimo anno. A partire dal 2027, infatti, la pulizia e la manutenzione ordinaria di tutte le caditoie presenti sul territorio di Bregnano saranno affidate a Como Acqua. Sarà quindi il gestore a occuparsi stabilmente di queste attività, con l’obiettivo di assicurare la funzionalità delle infrastrutture e una manutenzione regolare della rete. Nel frattempo il Comune procede con l’attuale campagna di pulizia, intervenendo prioritariamente sui circa 600 punti individuati come maggiormente bisognosi di manutenzione.

21082026