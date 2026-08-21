Calcio

CERIANO LAGHETTO – È definito il quadro della nuova stagione della Frazione Calcistica Dal Pozzo, formazione saronnese che parteciperà al prossimo campionato di Seconda categoria. La squadra è stata nuovamente inserita nel girone dell’area di Legnano, anche se rispetto alla scorsa stagione saranno numerose le novità.

Sono infatti soltanto cinque le avversarie già affrontate nello scorso campionato: Oratorio Lainate Ragazzi, Osaf, Virtus Cantalupo, Victor Rho e Gso San Luigi Pogliano. Nel raggruppamento entrano anche due neopromosse che rappresentano delle vecchie conoscenze per Dal Pozzo: San Giuseppe Arese e Cg San Vittore Olona. Tornano inoltre gli incroci, a distanza di alcuni anni, con Furato e Longobarda 2010.

Fra le novità figurano poi tre seconde squadre: quelle di Vighi 1967, Accademia Inveruno e Football Club Sedriano. A completare il girone saranno Casorezzo, Cuggiono e la Real Vanzaghese Mantegazza, quest’ultima retrocessa dalla Prima categoria.

Per Dal Pozzo non ci sarà però soltanto il campionato. È stato infatti definito anche il raggruppamento della Coppa Lombardia di Seconda categoria. I saronnesi sono stati inseriti nel mini-girone 74, composto da tre formazioni insieme a Pro Juventute e San Giuseppe Arese.

Due le date già da segnare sul calendario. Mercoledì 23 settembre Dal Pozzo giocherà a Uboldo contro la Pro Juventute. Secondo appuntamento mercoledì 7 ottobre, quando i saronnesi disputeranno in casa la sfida contro il San Giuseppe Arese.

Il girone di campionato: Accademia Inveruno, Casorezzo, Cuggiono, Frazione Calcistica Dal Pozzo, Football Club Sedriano, Furato, Gso San Luigi Pogliano, Longobarda 2010, Osaf, Oratorio Lainate Ragazzi, Real Vanzaghese Mantegazza, San Giuseppe Arese, Cg San Vittore Olona, Victor Rho, Vighi 1967 e Virtus Cantalupo.

21082026