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CASTIGLIONE OLONA – Ultimo appuntamento dell’estate a Castiglione Olona con “Esterno Notte”, la rassegna di cinema all’aperto organizzata da Filmstudio 90 e promossa dal Comune nell’ambito del calendario di eventi e iniziative del mese di agosto. La quinta e conclusiva serata è in programma mercoledì 26 agosto alle 21.15 nella suggestiva Corte del Doro, in via Roma 29, cortile che ospita il Museo Arte Plastica.

Sul grande schermo sarà proiettato “Raffaello – Il giovane prodigio”, documentario italiano del 2021 diretto da Massimo Ferrari, della durata di 90 minuti e con la partecipazione di Valeria Golino. Un viaggio dedicato alla figura e all’opera di Raffaello Sanzio, tra i grandi protagonisti del Rinascimento italiano.

I biglietti saranno disponibili direttamente la sera della proiezione fino ad esaurimento dei posti. La cassa aprirà circa 45 minuti prima dell’inizio del film. La Corte del Doro è accessibile anche alle persone con disabilità. Per chi raggiungerà il centro storico in automobile sono indicati i parcheggi gratuiti di piazzale Cattaneo, con accesso da via XXIV Maggio nella zona Mazzucchelli, e quelli di via Marconi e via Salvo D’Acquisto, nella zona del Castello di Monteruzzo.

Gli organizzatori hanno previsto anche un piano alternativo in caso di maltempo: se dovesse piovere, la proiezione sarà trasferita all’interno del Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1. In questo caso la disponibilità sarà limitata a un massimo di 80 spettatori.

(foto archivio: cinema all’aperto a Castiglione)

21082026