GERENZANO – Nemmeno un’ora dopo la pulizia completa di via Bettolino sono comparsi nuovi rifiuti abbandonati. Un giubbino, un piccolo elettrodomestico da cucina e altro materiale sono stati lasciati nello stesso punto appena ripulito. A raccontare quanto accaduto è la consigliera comunale Lisa Molteni, che annuncia una mozione in consiglio comunale per chiedere un intervento strutturale contro gli abbandoni.

La situazione di via Bettolino era stata segnalata nei giorni scorsi dalla stessa Molteni al sindaco. “Il confronto è stato collaborativo e orientato alla soluzione, al di là delle differenti appartenenze e dei rispettivi ruoli politici”, spiega la consigliera. Il sindaco aveva comunicato che Amsa aveva contattato Econord, dal momento che parte dei rifiuti presenti era di competenza di quest’ultima, organizzando l’intervento.

La pulizia è stata quindi effettuata, con la rimozione del cassonetto e del cumulo di rifiuti presente nell’area. Ma il problema si è ripresentato quasi immediatamente. “Nemmeno un’ora dopo la completa pulizia dell’area sono comparsi nuovi rifiuti”, sottolinea Molteni.

Secondo la consigliera, quanto accaduto dimostra che non è sufficiente intervenire sulla raccolta. Il fenomeno, inoltre, non riguarderebbe soltanto via Bettolino, ma anche altri punti di Gerenzano. Per questo Molteni chiede di individuare le aree dove gli abbandoni sono più frequenti, monitorare il fenomeno e valutare un rafforzamento mirato dei controlli, utilizzando gli strumenti consentiti dalla normativa.

Al centro della nota ci sono anche le difficoltà di residenti e commercianti, costretti a convivere con situazioni di degrado che possono ripresentarsi poco dopo la pulizia. Alcuni titolari di attività, riferisce Molteni, lamentano anche conseguenze sulla frequentazione della zona e sulla clientela.

“Ma sarebbe altrettanto sbagliato scaricare automaticamente ogni responsabilità sull’Amministrazione o sulle aziende che gestiscono il servizio. I rifiuti non si abbandonano da soli“, evidenzia la consigliera, richiamando alla responsabilità individuale di chi lascia pneumatici, elettrodomestici, sacchi e altri materiali negli spazi pubblici.

Da qui la decisione di portare il tema in consiglio comunale. “Presenterò una mozione affinché il fenomeno degli abbandoni venga affrontato in maniera strutturale, attraverso prevenzione, controlli mirati e strumenti concreti per individuare e sanzionare i responsabili”, annuncia Molteni.

Per la consigliera la rimozione resta indispensabile, ma interviene soltanto sull’emergenza: “Quanto accaduto in via Bettolino ne è la dimostrazione più evidente: si pulisce, si rimuove tutto e nemmeno un’ora dopo qualcuno ricomincia. Non possiamo condannare residenti, commercianti e operatori a questo gioco infinito”.

Molteni conferma infine la disponibilità al confronto con il sindaco: “La collaborazione istituzionale c’è stata e continuerà ad esserci”. L’obiettivo, conclude, deve essere affiancare alla pulizia prevenzione, controlli e sanzioni per chi abbandona illegalmente i rifiuti.

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