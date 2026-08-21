SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 20 agosto, l’investimento per le nuove piantumazioni a Saronno, la violenta ondata di maltempo che ha colpito Lentate sul Seveso e l’allerta per gli sms truffa che utilizzano il nome di Pedemontana. Spazio anche alla cronaca, con un grave episodio di violenza familiare e un ricercato internazionale fermato sull’A8.

A Saronno stanziati altri 140 mila euro per il patrimonio arboreo: l’obiettivo è puntare su piantumazioni di maggiore qualità, garantendo cure e bagnature per tre anni per aumentare la sopravvivenza degli alberi.

Violenta ondata di maltempo a Lentate sul Seveso, dove nel pomeriggio pioggia battente, grandine e forti raffiche di vento hanno imbiancato in pochi minuti prati, cortili e strade.

Allerta per una truffa che sfrutta il nome di Pedemontana: falsi sms chiedono il pagamento entro 24 ore di un pedaggio da 6,95 euro e rimandano a un sito creato per sottrarre dati personali e bancari.

A Cesano Maderno un 55enne è stato arrestato dopo aver aggredito con un martello la moglie e la figlia. Le due donne sono riuscite a fuggire e a rifugiarsi dai vicini; per loro è stata attivata la procedura del Codice Rosso.

Un controllo della polizia stradale sull’A8, nella zona di Gallarate, ha portato al fermo di un 36enne ricercato dalla Francia per truffe ai bancomat.