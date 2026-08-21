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SARONNO – Sapere subito cosa succede nel proprio paese. È l’idea alla base dei canali locali de ilSaronno: aggiornamenti dedicati ai singoli comuni che arrivano direttamente sul telefono dei lettori.

Ogni giorno ilSaronno racconta un’area che comprende quattro province – Varese, Milano, Como e Monza Brianza – e territori con esigenze e caratteristiche diverse. Cronaca, viabilità, cantieri, scuole, eventi, sicurezza, servizi e decisioni delle Amministrazioni: le notizie pubblicate sono molte e non sempre è facile intercettare quelle che riguardano direttamente il luogo in cui si vive o si lavora.

Da qui nasce la scelta di affiancare ai canali generali una rete di canali Telegram dedicati ai singoli comuni. L’obiettivo è molto semplice: permettere a ciascun lettore di costruirsi un’informazione ancora più locale, scegliendo il territorio che gli interessa.

Chi vive a Uboldo può ricevere gli aggiornamenti di Uboldo, chi abita a Solaro quelli di Solaro, chi lavora a Caronno Pertusella può seguire le notizie di Caronno. E naturalmente è possibile iscriversi a più canali, per tenere sotto controllo diversi comuni.

È un modo per avere il proprio paese sempre a portata di smartphone e sapere rapidamente cosa sta succedendo: una strada chiusa, un nuovo cantiere, un appuntamento nel fine settimana, una decisione del Comune, una segnalazione dei cittadini o un fatto di cronaca.

Dietro gli aggiornamenti c’è il lavoro quotidiano della redazione, che raccoglie comunicati, avvisi, segnalazioni e informazioni dal territorio, verificandoli e trasformandoli in notizie. I canali locali consentono poi di portare ogni articolo direttamente ai lettori interessati a quel comune.

L’iscrizione è gratuita. Basta aprire il collegamento del proprio paese e attivare le notifiche.

Saronnese

Caronno Pertusella https://t.me/IlS_Caronno

Cislago https://t.me/ils_cislago

Gerenzano https://t.me/Ils_Gerenzano

Origgio https://t.me/IlS_Origgio

Uboldo https://t.me/IlS_Uboldo

Groane

Cesano Maderno https://t.me/ils_cesanomaderno

Ceriano Laghetto https://t.me/ils_ceriano

Cogliate https://t.me/IlS_Cogliate

Lazzate https://t.me/ils_lazzate

Misinto https://t.me/IlS_Misinto

Solaro https://t.me/ils_solaro

Bassa comasca

Rovellasca https://t.me/ils_rovellasca

Rovello Porrohttps://t.me/IlS_Rovello

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