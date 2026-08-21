Città

GERENZANO – Le piogge intense che hanno interessato il Saronnese tra giovedì 20 e la mattina di venerdì 21 agosto hanno lasciato conseguenze anche sulla viabilità. Via Lepetit, nel tratto tra Gerenzano e Rescaldina, è stata temporaneamente chiusa alla circolazione per il pericolo di caduta di rami.

A comunicare il provvedimento nella mattinata di venerdì 21 agosto è stato il Comune di Gerenzano. La decisione è legata alle condizioni della vegetazione dopo le consistenti precipitazioni delle ultime ore.

“Via Lepetit, nel tratto compreso tra Gerenzano e Rescaldina, è temporaneamente chiusa al transito a causa del pericolo di caduta di rami, determinato dalle consistenti piogge delle ultime ore” spiega l’avviso rivolto alla cittadinanza.

La chiusura è stata disposta per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni, evitando il passaggio lungo il tratto interessato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il provvedimento arriva dopo una fase di maltempo che ha interessato il territorio tra giovedì e venerdì mattina, con piogge consistenti e condizioni meteorologiche instabili. Il Comune invita chi deve spostarsi nella zona a prestare attenzione e a utilizzare percorsi alternativi.

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