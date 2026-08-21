Città

SARONNO – Sottopassi chiusi a Saronno per la pioggia. Dalle 14,50 di oggi, venerdì 21 agosto, è stata interrotta la circolazione nei sottopassi di via Milano e via Primo Maggio, dove l’acqua si è accumulata sulla sede stradale.

In entrambi i punti si è attivato il semaforo che impedisce l’accesso ai sottopassi in presenza di acqua. Sul posto sono presenti anche le pattuglie della polizia locale, impegnate a bloccare gli accessi e a gestire la viabilità.

La chiusura arriva durante una giornata caratterizzata dal maltempo, con piogge che stanno interessando Saronno e il comprensorio.

Secondo le previsioni aggiornate di 3Bmeteo, nel pomeriggio a Saronno sono ancora possibili piogge, con circa 4 millimetri di precipitazioni indicati nelle prossime ore. La tendenza è però verso un graduale miglioramento: la perturbazione dovrebbe perdere intensità nel corso del pomeriggio, lasciando spazio a schiarite in serata. Le temperature previste per oggi sono comprese tra 17 e 21 gradi, con venti deboli da est nel pomeriggio.

Al momento non è noto quando i due sottopassi potranno essere riaperti. La situazione resta monitorata, mentre gli automobilisti devono utilizzare percorsi alternativi.

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