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SARONNO – Venerdì 21 agosto, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi, con un aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane associato a piogge. Sono attesi complessivamente circa 28 millimetri di precipitazioni nelle prossime ore ed è prevista un’allerta meteo per pioggia.

Le temperature resteranno comprese tra una minima di 17°C e una massima di 25°C. Al mattino i venti saranno deboli e provenienti da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio diventeranno moderati e soffieranno da Est. Le precipitazioni rappresenteranno quindi il principale elemento meteorologico della giornata, prima di un graduale miglioramento delle condizioni.

In Lombardia la circolazione depressionaria che ha portato piogge e acquazzoni tenderà progressivamente ad attenuarsi, favorendo maggiori schiarite in serata. Sulle basse pianure occidentali e orientali sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge, rovesci e possibili temporali, in attenuazione dal pomeriggio. Condizioni instabili interesseranno anche le pedemontane, le alte pianure, le Prealpi e le Orobie, dove piogge e rovesci potranno proseguire durante parte della giornata prima delle schiarite serali. Sulle Alpi Retiche sono previste deboli piogge, temporaneamente più consistenti nel pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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