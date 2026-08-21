Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di M5s in merito alla gestione del verde pubblico e in particolare alle nuove piantumazioni in città.

Come MoVimento 5 Stelle Saronno apprendiamo con favore la notizia presentata in aula dall’Assessore al Bilancio Mattia Cattaneo, di un ulteriore stanziamento di 140 mila euro per il ripristino del patrimonio arboreo, che si aggiunge ai 117 mila euro già stanziati nei mesi precedenti.

Un investimento complessivo di 257 mila euro che riteniamo necessario e apprezzabile. Come ha giustamente ricordato lo stesso assessore, l’estate che stiamo vivendo dimostra quanto la cura del verde non sia un optional, ma una vera infrastruttura di salute pubblica, di contrasto alle isole di calore e di qualità della vita per tutti.

Con l’occasione, però, vogliamo ricordare all’Amministrazione un obbligo di legge che come M5S Saronno segnaliamo da anni a tutte le amministrazioni che si sono succedute, senza aver mai ricevuto riscontri concreti.

Ci riferiamo alla Legge 29 gennaio 1992, n. 113 “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato”, modificata dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” che ha esteso l’obbligo, previsto nella legge originaria del 1992 solo per i neonati, anche a ciascun minore adottato.

Cosa dice esattamente la norma?

1-L’obbligo riguarda tutti i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – quindi riguarda pienamente Saronno;

2- Ogni Comune deve porre a dimora un albero per ogni neonato residente e per ciascun minore adottato, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica;

3- La legge prevede che venga comunicato il luogo di piantumazione e che a fine mandato il Sindaco pubblichi il Bilancio Arboreo, ovvero il rendiconto di quanti alberi sono stati piantati e dove.

Si tratta di una legge non solo simbolica, ma di civiltà: lega la vita di un nuovo cittadino alla vita di un albero, crea consapevolezza e patrimonio per il futuro.

Ora la domanda che poniamo pubblicamente all’Amministrazione è semplice: a Saronno questa legge viene applicata?

Non ci risulta che negli anni siano mai state date comunicazioni alle famiglie dei nuovi nati, né che sia mai stato pubblicato un registro o un bilancio arboreo consultabile dai cittadini come previsto dalla legge.

Se invece queste piantumazioni avvengono regolarmente, chiediamo all’Amministrazione di darne conferma ufficiale, indicando quanti alberi sono stati messi a dimora negli ultimi 5 anni in applicazione della Legge 113/92 e Legge 10/2013, in quali aree della città e con quale specie.

E qui torneremmo al solito, annoso problema: la mancanza di comunicazione. Anche quando le cose vengono fatte, i cittadini non vengono informati. Non c’è trasparenza, non c’è condivisione, non c’è quel senso di comunità che proprio una legge come questa vorrebbe costruire.

Chiediamo che per ogni nuova vita a Saronno, corrisponda davvero un nuovo albero e che la famiglia ne venga a conoscenza.

La questione che solleviamo non riguarda solo Saronno, ma tutti i Comuni della Provincia sopra i 15.000 abitanti.

In piena emergenza climatica, con le temperature record di queste settimane, non possiamo permetterci che una norma così importante rimanga lettera morta.

Non può esserci neppure la scusa dei costi: la legge prevede che le piante siano fornite gratuitamente alla Regione Lombardia tramite i vivai forestali regionali di Ersaf. Al Comune spetta solo l’onere della messa a dimora e della cura. Non ci sono più alibi.

A maggior ragione è incomprensibile la mancata applicazione.

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