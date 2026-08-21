Saronnese

ORIGGIO – Altro che sveglia sul comodino: in viale della Resistenza c’è un gallo che, secondo quanto segnalato da alcuni residenti, inizia a cantare nel cuore della notte e va avanti a lungo, rendendo difficile riprendere sonno. La curiosa vicenda è stata portata all’attenzione della polizia locale da una donna che abita nella zona. Il problema si trascinerebbe ormai da alcune settimane: il gallo inizierebbe a farsi sentire attorno alle 3 e continuerebbe, a più riprese, sino alle 4.30.

Un orario decisamente poco gradito a chi abita nelle vicinanze. E non si tratterebbe del disagio di una sola famiglia: secondo quanto riferito, il canto notturno dell’animale viene avvertito anche da altri residenti di viale della Resistenza, zona prevalentemente residenziale dove nelle ore notturne i rumori risultano inevitabilmente più percepibili. Da qui la richiesta rivolta alla polizia locale di effettuare le opportune verifiche e, se necessario, risalire al proprietario del gallo per cercare una soluzione. Una vicenda decisamente insolita che in questi giorni sta facendo discutere il quartiere.

(foto archivio)

21082026