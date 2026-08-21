Città

SARONNO – “Ho letto le sette interrogazioni presentate da Forza Italia sulla scuola e credo sia necessario fare alcune precisazioni. Chiedere informazioni sulle politiche di integrazione, sull’insegnamento della lingua italiana e sulle risorse che il Comune mette a disposizione delle scuole è assolutamente legittimo. Ma è altrettanto legittimo contestare il metodo e le categorie utilizzate”.

Inizia così l’intervento di Alberto Paleardi in merito al tema caldo della politica saronnese in qs ultime settimane di agosto.

“Trovo infatti inesatto e profondamente discutibile chiedere di conoscere la presenza di alunni con cittadinanza non italiana arrivando a distinguere le percentuali all’interno delle singole classi, come se la cittadinanza fosse di per sé un indicatore di mancata integrazione. Un bambino non è un problema di integrazione perché ha una cittadinanza diversa da quella italiana. Se vogliamo sapere se esiste un problema linguistico, dobbiamo guardare alla conoscenza della lingua italiana e agli eventuali bisogni educativi, non al passaporto dell’alunno.

Dunque chiedere dati sull’integrazione e sull’insegnamento della lingua italiana è legittimo. Ma arrivare a chiedere quanti bambini con cittadinanza non italiana ci siano nelle singole classi significa imboccare una strada diversa: quella della classificazione dei bambini sulla base della loro origine. E questa, piaccia o non piaccia a Forza Italia, è un’impostazione che ha molto del vannacciano.

Ancora più discutibili sono le richieste riguardanti l’insegnamento della religione cattolica, i crocifissi e le iniziative legate al Natale. Sono questioni che riguardano principalmente l’autonomia delle istituzioni scolastiche e che non possono essere trasformate in una sorta di controllo comunale sulla “difesa della nostra cultura”.

Per questo ritengo che queste interrogazioni siano inesatte sotto il profilo delle competenze istituzionali e discriminatorie nella loro impostazione.

La politica ha il diritto di chiedere dati, ma deve farlo utilizzando dati pertinenti e rispettando le competenze delle diverse istituzioni.

L’integrazione non si misura contando gli “stranieri” in una classe. Si misura verificando se tutti i bambini hanno le stesse opportunità, se conoscono la lingua italiana, se vengono sostenuti nelle loro difficoltà e se la scuola dispone delle risorse necessarie.

I bambini non hanno bisogno di essere classificati in base alla loro origine. Hanno bisogno di essere messi nelle condizioni di crescere, studiare e sentirsi parte della comunità in cui vivono. Su questo, credo, dovrebbe concentrarsi la politica saronnese.

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