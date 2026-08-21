Saronnese

UBOLDO – Una rotatoria regolata anche dai semafori e diversi interrogativi ancora aperti su come funzionerà il nuovo incrocio. Uboldo al Centro torna sul progetto della cosiddetta “rotonda della farmacia” dopo la risposta ricevuta in consiglio comunale dall’assessore Ulderico Renoldi.

Il gruppo aveva presentato un’interrogazione per conoscere nel dettaglio la configurazione prevista per l’incrocio. Una risposta che, secondo Uboldo al Centro, non avrebbe però chiarito i dubbi.

“L’assessore Ulderico Renoldi ha risposto leggendo un testo predisposto. Lo diciamo con rispetto e senza polemica personale: da quella risposta non abbiamo capito quasi nulla – sostiene il gruppo – E ci ha confortato, si fa per dire, scoprire che nemmeno il pubblico presente in sala aveva capito”.

Per Uboldo al Centro un elemento sarebbe invece emerso con chiarezza: la nuova rotatoria sarà dotata anche di semafori. Una soluzione sulla quale il gruppo di opposizione chiede spiegazioni.

“Le rotatorie semaforizzate esistono, per carità, ma si adottano in situazioni particolari e cambiano completamente costi, tempi di percorrenza e code. Se la scelta è motivata, benissimo: ma va spiegata, numeri alla mano, prima e non dopo”.

Da qui la richiesta all’Amministrazione comunale di organizzare un incontro pubblico per presentare il progetto ai cittadini, illustrando nel dettaglio come cambierà la circolazione e quali siano le ragioni della soluzione scelta.

“Chiediamo pubblicamente che il progetto venga illustrato ai cittadini in un incontro aperto”, conclude Uboldo al Centro, che rilancia anche il confronto sulla presenza dei semafori e sulle conseguenze per il traffico nella zona.

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