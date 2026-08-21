Città

SARONNO – Una formale diffida alla Provincia di Varese per chiedere di sospendere immediatamente la consegna del cantiere alla ditta incaricata dei lavori alla scuola Zappa. A firmarla è Maurizio Caccin, presidente del Consiglio d’istituto, che mette nero su bianco le contestazioni sulla gestione dell’intervento e soprattutto sull’introduzione dei doppi turni. La diffida è datata 19 agosto e arriva a pochi giorni dal 24 agosto, data indicata per l’avvio delle operazioni legate al cantiere.

Al centro della contestazione c’è il mancato coinvolgimento degli organi collegiali della scuola. Nella lettera Caccin ricorda che l’attività didattica dello Zappa prevede lezioni esclusivamente al mattino e sostiene che la riorganizzazione con turni pomeridiani “non è mai stata sottoposta all’esame, all’informativa o alla preventiva deliberazione degli organi collegiali della scuola”.

Il presidente evidenzia inoltre che al consiglio d’istituto non risulta sia stata avviata “la ricerca di spazi alternativi presso altre istituzioni per evitare la turnazione pomeridiana”. Criticata anche la comunicazione del 10 agosto, ritenuta tardiva e destinata, secondo la diffida, a produrre “gravi conseguenze sugli esiti didattici e sugli aspetti organizzativi e logistici”.

La richiesta alla Provincia è netta: non procedere alla consegna materiale o formale del cantiere e non adottare atti che rendano indisponibili i locali “fino a quando gli organi collegiali della scuola non si saranno legittimamente espressi” e non saranno individuate alternative per salvaguardare le lezioni al mattino. È già stata chiesta la convocazione urgente del Consiglio d’istituto per il 26 agosto, mentre il Collegio dei docenti è previsto il 2 settembre.

La diffida contiene anche un passaggio sulle possibili conseguenze legali. In caso di prosecuzione dell’iter, Caccin annuncia la possibilità di rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale per chiedere l’annullamento urgente degli atti e di valutare ulteriori azioni a tutela di studenti, famiglie e personale.

L’appello al prefetto

Nella vicenda viene chiamata direttamente in causa anche la Prefettura di Varese. Al prefetto viene chiesta “l’attivazione di un tavolo di mediazione urgente”, con particolare riferimento ai problemi di ordine pubblico e sicurezza. Tra le criticità indicate nella diffida c’è infatti quella dei trasporti per gli studenti pendolari, soprattutto per il rientro serale. Il presidente chiede inoltre un tavolo tecnico con Provincia, dirigente scolastico, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e una delegazione del Consiglio d’istituto, oltre alla documentazione tecnica e al cronoprogramma dei lavori.

La diffida rappresenta un nuovo passaggio della mobilitazione delle famiglie dello Zappa contro i doppi turni. Nei giorni scorsi i genitori hanno avviato una raccolta firme che ha superato quota mille adesioni e hanno inviato una lettera alla scuola, alla Provincia e all’Ufficio scolastico territoriale chiedendo chiarimenti sull’organizzazione del prossimo anno scolastico, sugli spazi alternativi e sui trasporti. Ora, con l’intervento del presidente del Consiglio d’istituto, la richiesta di rivedere l’organizzazione prevista per il cantiere assume anche la forma di una diffida formale.

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