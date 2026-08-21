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SARONNO – Chiusura di due punti dell’impianto idraulico e sanificazione di tutto l’imapinto. Così Saronno Servizi Ssd si è attivata subito dopo la segnalazione ricevuta da Ats Insubria relativa alla presenza di legionella in due punti dell’impianto idrico-sanitario della piscina comunale di via Miola 5. Fin dalla pre-notifica, la società ha adottato le misure necessarie per mettere in sicurezza i punti interessati e ha avviato, senza attendere ulteriori passaggi, un programma straordinario di bonifica e controllo dell’impianto.

La positività segnalata da Ats riguarda due terminali dello spogliatoio femminile: una doccia e un lavabo dell’antibagno. Entrambi sono stati inibiti all’utilizzo e sigillati. Resteranno fuori servizio fino a quando i nuovi controlli non avranno fornito esiti favorevoli.

Nel giro di poche ore dalla segnalazione, Saronno Servizi Ssd ha attivato il laboratorio accreditato e la ditta manutentrice incaricata, completando gli interventi straordinari di bonifica previsti sull’impianto. La bonifica, realizzata informando Ats Insubria, è quindi conclusa, mentre prosegue il programma straordinario di controllo, con i nuovi campionamenti già programmati.

La bonifica e la disinfezione straordinaria dell’intero impianto idrico-sanitario sono state effettuate mediante shock termico, flussaggio prolungato di tutti i terminali, compresi soffioni delle docce e rubinetti, smontaggio, decrostazione, sanificazione e disinfezione chimica concentrata.

Parallelamente è stato predisposto un piano straordinario di campionamento post-bonifica. I nuovi controlli non interesseranno soltanto i due terminali nei quali Ats ha rilevato la positività, ma anche punti rappresentativi della rete idrica della struttura, così da verificare l’efficacia complessiva degli interventi effettuati.

Non è stata necessaria la chiusura della struttura. I due terminali interessati sono stati messi fuori servizio e nel giro di poche ore sono state completate le operazioni straordinarie di bonifica dell’impianto.

L’attenzione proseguirà anche nei prossimi giorni. Trascorso il periodo tecnico necessario, il laboratorio accreditato effettuerà nuovi prelievi microbiologici per verificare l’efficacia della bonifica. I due terminali interessati resteranno sigillati e fuori servizio fino all’ottenimento di risultati favorevoli.

Saronno Servizi Ssd conferma il proprio impegno a mantenere un controllo costante dell’impianto e ad adottare con tempestività tutte le misure necessarie a tutela degli utenti. Il sistema di autocontrollo periodico continuerà ad essere affiancato dalle verifiche straordinarie già programmate.

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