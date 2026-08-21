Città

SARONNO – C’è tempo fino al 12 settembre per iscrivere i bambini ai servizi di pre e post scuola per l’anno scolastico 2026/2027. La nuova finestra è rivolta alle famiglie che non hanno già presentato la domanda nel periodo di giugno. L’iscrizione deve essere effettuata online sul sito del Comune di Saronno.

Il servizio è destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie statali della città. Il Comune lo gestisce con gli educatori della Cooperativa Sociale Codess negli istituti comprensivi saronnesi. Durante il tempo trascorso a scuola prima e dopo le lezioni vengono proposte attività educative, ludiche, ricreative e artistico-espressive, organizzate in base alle diverse fasce d’età.

Il pre-scuola è attivo dalle 7,30 fino all’inizio delle lezioni, con entrata libera. Il post-scuola parte invece al termine delle attività scolastiche e prosegue fino alle 18. Sono previste tre fasce di uscita: libera fino alle 16,45, dalle 17,15 alle 17,25 e dalle 17,45 alle 18.

Per il pre-scuola la tariffa trimestrale è di 90 euro per i residenti e 120 euro per i non residenti. Il post-scuola costa 130 euro per i residenti e 180 euro per i non residenti. Per chi sceglie entrambi i servizi è prevista una tariffa trimestrale integrata di 190 euro per i residenti e 250 euro per i non residenti. Dal secondo figlio in poi è prevista una riduzione del 50% della retta.

La domanda deve essere presentata online e occorre compilare un’iscrizione distinta per ogni bambino. In caso di persone delegate al ritiro del minore è necessario allegare il modulo di delega e le copie dei documenti d’identità dei delegati. L’iscrizione sarà valida per l’intero anno scolastico e verrà perfezionata con il pagamento, le cui modalità saranno comunicate successivamente dal Comune via mail e sul sito istituzionale.

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