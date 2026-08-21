Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Un’altra conferma per la Varesina calcio, formazione di Venegono Superiore, che continua a definire la propria rosa in vista dell’imminente avvio della nuova stagione di Serie D. La società ha ufficializzato la permanenza di Roberto Grieco, centrocampista ormai diventato una presenza consolidata nella formazione delle Fenici.

Giocatore duttile e utilizzabile in più ruoli del centrocampo, Grieco ha già collezionato 108 presenze con la maglia della Varesina e proseguirà dunque la propria esperienza con il club anche nella stagione 2026-2027.

«Felici che tu possa continuare a percorrere la nostra strada, Roby», è il messaggio con il quale la società venegonese ha accompagnato l’annuncio della conferma.

Per la Varesina calcio si tratta di un altro tassello nella costruzione della squadra chiamata ad affrontare il prossimo campionato di Serie D. Le Fenici stanno completando in queste settimane la preparazione estiva, tra allenamenti e amichevoli, in attesa dei primi appuntamenti ufficiali della nuova stagione.

21082026