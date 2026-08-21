SARONNO – Massima disponibilità ad ascoltare le istanze dei genitori e a trovare nuove strade e soluzioni, anche sul fronte del trasporto pubblico locale. Ma con un punto fermo: il cantiere deve partire, perché un investimento da 6,3 milioni di euro per una scuola che negli ultimi anni ha avuto diversi problemi non può essere perso o rallentato.

Il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini interviene sul tema dei doppi turni all’Itc Gino Zappa dopo la diffida del presidente del consiglio d’istituto.

“L’investimento è importante. Sarà un cantiere di un anno che migliorerà gli spazi anche in termini di efficientamento energetico. Già in passato è stata persa un’occasione di rinnovamento e adesso non possiamo che sfruttare al meglio questa opportunità”. Il cantiere quindi partirà, ma restano aperti tavoli e possibilità di confronto per ascoltare le istanze dei genitori.

“I tecnici sono al lavoro da giugno – spiega Magrini – quando è iniziata l’informativa con la dirigenza. Durante l’estate sono poi stati incontri con altri istituti per verificare la disponibilità di altri spazi, che però evidentemente non sono emersi. Se, come ha sollecitato anche Emanuele Monti, si vogliono trovare nuove strade e soluzioni, la porta della Provincia è sempre aperta. Anche sul fronte del trasporto pubblico locale, se ci sono problemi per corse pomeridiani parliamone. L’assessore Giacomo Iametti ha già convocato un tavolo per fine mese, a cui vedrò di collegarmi anch’io. La diffida a far partire il cantiere non va nella giusta direzione che è quella di trovare soluzioni per i problemi e i disagi a fronte di un’opera che necessaria quanto importante”. Il presidente ricorda infatti le diverse segnalazioni e richieste di interventi arrivate dagli studenti e dalle famiglie dell’istituto negli ultimi anni con anche con diverse proteste.

Magrini ribadisce quindi la disponibilità al confronto, ma anche la necessità di procedere con i lavori: “La vicinanza e l’attenzione della Provincia alle famiglie per i disagi ci sono, ma c’è anche la convinzione che il cantiere debba partire, perché ne va di un investimento importante che cambierà la qualità degli spazi e quindi la quotidianità dei ragazzi nei prossimi anni”.

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