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Centomila canzoni al giorno

Ogni giorno vengono caricate sulle piattaforme di streaming circa 106.000 nuove tracce. Vale la pena rileggere il numero: nell’arco di una settimana viene pubblicata più musica di quanta ne circolasse in Italia in interi decenni del secolo scorso.

Il mercato che accoglie questa massa di contenuti gode di ottima salute. Secondo il report diffuso a marzo 2026 dalla Federazione Industria Musicale Italiana, nel 2025 i ricavi della musica registrata hanno raggiunto i 513,4 milioni di euro, in crescita del 10,7% sull’anno precedente. È l’ottavo anno consecutivo di aumento, con un ritmo quasi doppio rispetto alla media europea (+5,6%) e superiore a quella globale (+6,4%). Per dare una misura del fenomeno: il valore della musica registrata in Italia ha superato quello del botteghino cinematografico nazionale, fermo a 496,5 milioni.

Sono dati che raccontano un settore in espansione. Ma dentro lo stesso report ce n’è un altro, molto meno citato, che racconta una storia diversa.

L’imbuto

Nel 2025 lo 0,2% dei brani disponibili ha generato l’80% degli ascolti complessivi: circa 75 miliardi di stream sui 99 miliardi totali registrati in Italia. All’estremità opposta della curva, quasi venti milioni di tracce non hanno raggiunto le mille riproduzioni in dodici mesi.

La distribuzione dei consumi culturali è sempre stata sbilanciata, e non è una scoperta. Ciò che è nuovo è la scala. E ciò che quella scala smentisce è una convinzione diffusa: l’abbattimento delle barriere tecniche non ha reso più facile emergere, ha reso più facile pubblicare. Sono due cose diverse, e negli ultimi anni si sono allontanate parecchio.

Un terzo dato chiude il quadro. Nel 2025 le nuove uscite hanno pesato per il 16% degli stream totali, contro il 22% dell’anno precedente, mentre il catalogo è cresciuto dell’11%. Messo di fronte a un’offerta illimitata, il pubblico ascolta proporzionalmente meno novità e più musica che conosce già.

Quando l’offerta è infinita, il problema non è produrre

È qui che il discorso sul cantautorato smette di essere una questione di gusto e diventa una questione di struttura del mercato.

Per vent’anni il dibattito sull’industria musicale si è concentrato sull’accesso: chi poteva registrare, chi poteva distribuire, chi poteva permettersi uno studio. Quel problema si è largamente risolto. Un computer, una scheda audio e un distributore digitale bastano per essere presenti ovunque. Il collo di bottiglia si è spostato più avanti, verso una fase che nessuna tecnologia ha ancora semplificato: farsi trovare, e soprattutto farsi ricordare.

In un catalogo che cresce di centomila brani al giorno, l’attenzione diventa la risorsa scarsa. E l’attenzione non risponde alla qualità tecnica — che ormai è alta quasi ovunque — ma alla riconoscibilità. Un ascoltatore torna su un artista quando ha capito che cosa aspettarsi da lui: un modo di guardare le cose, un lessico, una postura.

Questo è, molto concretamente, ciò che significa autorialità. Non un genere musicale, non un formato, non la chitarra acustica. Una firma che l’ascoltatore riesce a riconoscere prima ancora di leggere il nome sullo schermo.

Il dato che spiega perché il catalogo vince

C’è una ragione per cui il repertorio storico continua a guadagnare terreno sulle novità, e non è soltanto anagrafica. Il catalogo è composto quasi interamente da musica che ha già superato la prova del riconoscimento: brani che qualcuno ha deciso di riascoltare. Le nuove uscite competono in un ambiente dove quella prova è sempre più difficile da superare.

Il report FIMI segnala un movimento interessante anche all’interno delle novità: nel 2025 il frontline delle major è calato del 23,9%, mentre le nuove uscite indipendenti sono cresciute dell’8,2%. Non è la fine delle grandi strutture, ma è un indizio: in un mercato dove il volume non garantisce più visibilità, la spinta industriale conta meno della coerenza di un progetto.

Dove la filiera si concentra

Vale la pena ricordare che questa industria ha una geografia molto precisa. La Lombardia ospita circa il 32% delle sedi operative delle imprese musicali indipendenti italiane, con oltre 800 aziende e quasi cinquemila addetti tra etichette, studi di registrazione ed editori. Milano concentra le sedi delle principali case discografiche, gli editori storici, le agenzie del live e i network radiofonici, e la Regione sta lavorando alla costituzione di una Music Commission per collegare più stabilmente produzione musicale e audiovisivo.

È un dettaglio che spiega perché, per chi vuole costruire un percorso professionale, la prossimità alla filiera continui ad avere un peso che lo streaming non ha annullato. Le canzoni si possono scrivere ovunque; le relazioni che le trasformano in un progetto, molto meno.

Formare autori, non esecutori

Se il valore competitivo si è spostato dagli strumenti alle idee, cambia anche che cosa significhi studiare musica.

Per molto tempo la formazione ha seguito la stessa divisione del lavoro dell’industria: si studiava canto, oppure composizione, oppure tecnica di studio. Oggi quella separazione regge sempre meno, perché nel lavoro reale un artista partecipa a tutte le fasi — scrive, interpreta, decide un arrangiamento, discute un mix — e ogni scelta ricade sulle altre. Un timbro condiziona un testo, un arrangiamento riscrive il senso di una strofa.

Alcune scuole hanno riorganizzato i programmi di conseguenza: Accademia09, scuola di canto a Milano, per esempio, tratta voce, scrittura e sala di registrazione come fasi di un unico processo anziché come materie distinte. Non è una scelta didattica di moda: è l’adeguamento a un mercato in cui l’unica competenza davvero non sostituibile è quella di dare a un progetto una direzione riconoscibile.

Che cosa resta

Torniamo al numero da cui siamo partiti. Venti milioni di tracce sotto le mille riproduzioni annue non sono venti milioni di fallimenti tecnici. Quasi tutte quelle canzoni sono registrate bene, mixate bene, distribuite correttamente. Manca loro qualcos’altro.

Forse il ritorno del cantautore che molti osservano non è un ciclo estetico ma una reazione fisiologica: quando tutto suona bene, l’unico criterio di selezione rimasto è avere qualcosa da dire. È una notizia meno rassicurante di quanto sembri, perché sposta la difficoltà da un terreno che si può comprare a uno che si può solo attraversare. Ma è anche l’unica ragione per cui, in un catalogo praticamente infinito, ha ancora senso aggiungere una canzone.