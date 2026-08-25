Softball A1, Bollate chiude la regular season con una doppietta nel derby contro Saronno
25 Agosto 2026
BOLLATE – Ultimo appuntamento della regular season di serie A1 e doppio successo della capolista Quick Mill Bollate nel derby contro l’Mkf Saronno, già matematicamente terzo. Una sfida, iniziata alle 16 di oggi, ininfluente per la classifica ma comunque sentita, conclusa con due vittorie per manifesta delle padrone di casa. Si è giocato al centro sportivo di Ospiate.
Nel primo incontro Bollate costruisce subito un buon margine portandosi sul 4-0. Alla quarta ripresa arriva anche il fuoricampo di Elisa Cecchetti per il 5-0; Saronno prova a reagire ma il match si chiude alla quinta ripresa con la vittoria di Bollate per 8-1.
Più combattuta inizialmente gara 2. L’Mkf passa avanti 2-0 al secondo inning, Bollate accorcia e alla quarta ripresa Irene Costa firma un fuoricampo da due punti che vale il sorpasso sul 3-2. Saronno pareggia nella parte alta del quinto, ma nella parte bassa Bollate dilaga, con un altro home run di Costa: anche la seconda partita termina anticipatamente per manifesta, 10-3 per la Quick Mill.
Per Saronno si chiude così al terzo posto la regular season, mentre Bollate conferma il primato in classifica.
(foto: un momento del primo incontro)
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