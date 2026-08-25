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SARONNO – Una grande giornata dedicata allo sport, alle associazioni e soprattutto ai più giovani. Domenica 6 settembre torna nel cuore della città “Sport al Centro”, la manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale per far conoscere le numerose discipline e realtà sportive presenti sul territorio.

Per un intero pomeriggio piazza Libertà, corso Italia e le vie del centro si trasformeranno in una grande palestra a cielo aperto, con stand, dimostrazioni e campi prova allestiti dalle società partecipanti.

Sono 34 le realtà che hanno aderito all’edizione 2026, rappresentando un panorama estremamente ampio di discipline: dal calcio al basket, dalla pallavolo al rugby, passando per atletica, ciclismo, tennis, pattinaggio, scherma, arti marziali, baseball e softball, danza, tennis tavolo, padel e molte altre attività.

Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni, che dalle 14.30 alle 18.30 potranno cimentarsi gratuitamente nelle diverse discipline. A ciascun giovane partecipante sarà consegnato il tradizionale “Passaportino dello Sport”, da completare provando le varie attività proposte dalle associazioni. Tra le attrazioni dell’edizione 2026 è prevista anche una parete mobile di arrampicata, gestita dal Cai Saronno.

L’obiettivo della manifestazione va però oltre la possibilità di provare uno sport: “Sport al Centro” vuole valorizzare il ruolo educativo e sociale delle società sportive e favorire il rapporto tra associazioni, famiglie, giovani e Amministrazione comunale.

La giornata si concluderà alle 19 con il momento istituzionale e le premiazioni. Saranno consegnati riconoscimenti agli atleti saronnesi che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, insieme ai gagliardetti destinati alle società partecipanti.

“Sport al Centro rappresenta uno dei momenti più belli per raccontare quanto sia ricco il movimento sportivo della nostra città – sottolinea l’assessore Mauro Lattuada – Vogliamo offrire soprattutto ai più giovani la possibilità di conoscere discipline diverse, incontrare direttamente le società e magari scoprire proprio in questa giornata lo sport che li accompagnerà negli anni della loro crescita”.

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