Eventi

CASTIGLIONE OLONA – A grande richiesta di bambini e genitori che hanno partecipato alle precedenti edizioni, domenica 30 agosto torna “Di storia… in storia”, l’appuntamento organizzato dall’associazione castiglionese Arte Diem che porta nel centro storico di Castiglione Olona nuove fiabe, altri narratori e pifferai.

L’iniziativa è ormai diventata un appuntamento fisso per le famiglie del Varesotto, dell’Altomilanese e del Ticinese. Immersi nella suggestiva atmosfera del centro storico di Castiglione Olona, i partecipanti saranno accompagnati, divisi in gruppi, da pifferai magici in un percorso itinerante di fiaba in fiaba, attraverso i luoghi e i cortili più suggestivi del borgo rinascimentale.

Quella del 30 agosto sarà la diciannovesima edizione dell’evento. Il ritrovo è fissato dalle 16 in piazza Garibaldi, mentre l’inizio delle attività è previsto alle 16.30. Al termine del percorso non mancherà l’immancabile merenda, gentilmente offerta da L’Angolo Del Pane.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Progetto Zattera e patrocinata dalla Città di Castiglione Olona. La partecipazione è a ingresso libero e non è necessaria la prenotazione.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09