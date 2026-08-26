Groane

CESATE – Il volontariato ha bisogno di nuove forze e Croce Viola Cesate Odv lancia un invito a chi vuole mettersi in gioco e dedicare parte del proprio tempo alla comunità. L’associazione propone due percorsi formativi gratuiti per chi desidera avvicinarsi al mondo del soccorso e del trasporto sanitario.

La presentazione del corso è in programma lunedì 21 settembre alle 21 all’Oratorio San Francesco, via Venezia, Cesate, vicino alla sede della Croce Viola. Durante la serata saranno illustrati i due percorsi, il programma della formazione, le modalità e i tempi del corso e sarà possibile rivolgere domande ai volontari.

Il primo percorso prevede 42 ore di formazione per diventare addetto al trasporto sanitario. L’attività comprende trasporti sanitari, trasporti per persone con disabilità, assistenze a concerti e manifestazioni sportive, trasporti per terapie, trasporti scolastici e servizi di supporto alla comunità.

Il secondo percorso, della durata di 120 ore, è rivolto a chi vuole prepararsi a operare in ambulanza per i servizi di emergenza-urgenza 112, diventando soccorritore in ambulanza. In questo caso la formazione punta a fornire competenze e preparazione per intervenire nell’ambito del soccorso.

Per partecipare alla serata di presentazione è possibile registrarsi inquadrando il Qr code presente nella locandina. Il corso è gratuito.

L’iniziativa è organizzata dalla P.A. Croce Viola Cesate Odv con il patrocinio del Comune di Cesate. L’obiettivo è avvicinare nuove persone al volontariato, mettendo a disposizione della comunità tempo, attenzione e competenze. Come ricorda la campagna dell’associazione, non serve essere eroi: basta semplicemente esserci.

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