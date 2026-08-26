Città

SARONNO – Dopo una breve pausa estiva, Fiab Saronno torna a pedalare. Il gruppo saronnese ha scelto per la ripartenza un itinerario tra Umbria, Lazio e Toscana, con borghi, paesaggi e qualche tratto sotto la pioggia.

Il viaggio è iniziato da Orvieto, visitata dal gruppo nel pomeriggio di martedì 25 agosto. Ieri mattina, mercoledì 26 agosto, i ciclisti sono saliti in sella per affrontare la nuova tappa. Il percorso li ha portati prima a Bolsena, con una sosta nel borgo affacciato sull’omonimo lago, e quindi a Gradoli, località entrata nelle cronache nazionali durante il rapimento di Aldo Moro nel 1978. Da qui il gruppo ha proseguito fino a Pitigliano, in Toscana, destinazione della giornata e luogo scelto per il pernottamento.

Non è mancato qualche imprevisto meteorologico: durante la mattinata i ciclisti hanno incontrato anche la pioggia, che non ha però fermato la comitiva. Un ritorno in sella all’insegna del cicloturismo, con Fiab Saronno impegnata a scoprire lentamente, pedalata dopo pedalata, alcuni dei borghi più suggestivi del Centro Italia.

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