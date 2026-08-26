I più letti di ieri: furto all’Auser, Sport al Centro e la Madonna che scioglie i nodi in Santuario
26 Agosto 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 25 agosto, l’attenzione dei lettori si è concentrata sul furto delle chiavi delle auto dell’Auser, sull’attesa per Sport al Centro e sull’eclissi di Luna. Interesse anche per l’arrivo della Madonna che scioglie i nodi e per le novità nella comunità pastorale di Solaro.
A Solaro sarà don Riccardo Pontani a guidare come amministratore parrocchiale la comunità pastorale Discepoli di Emmaus durante la prolungata assenza per motivi di salute del parroco don Sergio Tomasello. La nomina è prevista dai primi giorni di settembre.
Solaro, don Riccardo Pontani amministratore parrocchiale durante l’assenza di don Sergio
Furto ai danni dell’Auser di Saronno: dal deposito di via Manzoni è sparita la cassetta con le chiavi delle auto utilizzate dai volontari per accompagnare malati e persone bisognose nelle strutture sanitarie. L’associazione ha lanciato un appello per ritrovarle.
Saronno, furto ai danni dell’Auser: rubate le chiavi delle auto usate per accompagnare i malati
Saronno si prepara a trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto con Sport al Centro: domenica 6 settembre saranno 34 le associazioni protagoniste tra stand, dimostrazioni e prove gratuite, con particolare attenzione a bambini e ragazzi.
Sport al Centro, Saronno diventa una palestra a cielo aperto: 34 associazioni e prove gratuite
Cresce l’attesa per l’eclissi parziale di Luna nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto. Da Saronno il momento più interessante sarà prima dell’alba, con il massimo previsto alle 6.12 e circa il 94% del disco lunare interessato dall’ombra terrestre.
Coutdown per l’eclissi di Luna, spettacolo prima dell’alba: ecco quando e come vederla da Saronno
Sabato 29 agosto il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli accoglierà la statua della Madonna che scioglie i nodi. Fazzoletti bianchi, rosario e messa accompagneranno l’arrivo, dando il via a un mese di preghiera che culminerà anche con il tradizionale falò dei nodi.
Saronno accoglie la Madonna che scioglie i nodi: sabato l’arrivo al Santuario tra fazzoletti bianchi e nodi da bruciare
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