Altre news

SARONNO – Mercoledì 26 agosto, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con una tendenza verso rasserenamenti più ampi nel corso della serata. Le precipitazioni saranno sostanzialmente assenti, con appena 0,1 millimetri di pioggia previsti nelle prossime ore.

Sul fronte delle temperature, la massima raggiungerà i 28 gradi, mentre la minima si attesterà sui 20 gradi. I venti resteranno deboli: durante la mattinata soffieranno da nord-nordest, mentre nel pomeriggio cambieranno direzione provenendo da sud. Non sono presenti allerte meteo per la giornata.

La situazione tenderà quindi a migliorare con il passare delle ore, soprattutto verso sera, quando la copertura nuvolosa lascerà spazio a schiarite più estese. Anche nel resto della Lombardia le correnti umide andranno gradualmente attenuandosi. Sulle basse pianure occidentali e sulle Prealpi occidentali sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti, con aperture nella seconda parte della giornata. Sulle pianure orientali, sulle aree pedemontane e sulle alte pianure, così come sulle Prealpi orientali e sulle Alpi Retiche, si alterneranno nubi e schiarite. Sulle Orobie la nuvolosità potrà risultare più compatta nel pomeriggio. I venti regionali saranno generalmente molto deboli.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09