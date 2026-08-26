Cronaca

SARONNO – Stava camminando verso il centro per fare alcune commissioni quando un giovane le è comparso accanto e le ha strappato la borsa e la collana. È successo nella mattinata di lunedì 24 agosto in via Manzoni.

Vittima dello scippo un’anziana che stava percorrendo la strada a piedi. Il giovane si è avvicinato rapidamente e le ha portato via sia la borsa sia la collana che indossava. Subito dopo è corso verso un vicino portone. Qui ha recuperato una bicicletta, che potrebbe aver lasciato in precedenza proprio per utilizzarla nella fuga, e si è allontanato.

La donna è stata subito aiutata da alcuni passanti che si trovavano nella zona. Fortunatamente non ha riportato ferite nello scippo e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Dopo l’accaduto l’anziana si è presentata in caserma per sporgere denuncia e raccontare quanto successo. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a cercare di ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile. i primi sopralluoghi nella zona non hanno dato esito visto che il giovane si è alontanato rapidamente in sella pedalando verso il centro.

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