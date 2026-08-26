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SARONNO – Teatro nel parco, una pedalata di 20 chilometri, meditazione, musica, laboratori per bambini, una mostra immersiva e persino la possibilità di adottare una piantina. Saronno sarà uno dei centri della prima edizione del Ri.Ver Festival, il Festival culturale del torrente Lura in programma da venerdì 4 a domenica 6 settembre.

La manifestazione nasce nell’ambito del progetto Riverlhab – Rinaturalizzazione Verde degli Habitat Fluviali, finanziato dal programma Interreg Italia-Svizzera. Tutte le iniziative sono gratuite, con prenotazione dove prevista.

Venerdì 4 settembre: l’apertura del festival

Il festival partirà proprio da Saronno. Alle 18 alla Cascina della Vigna è prevista l’inaugurazione ufficiale con un piccolo rinfresco.

Alle 20,30 ci si sposterà al Parco territoriale per “Plasticamare”, spettacolo di Tim Teatro in Mostra. Una rilettura in chiave ambientale de “Il vecchio e il mare” che porta l’attenzione sull’inquinamento degli oceani provocato dalla plastica. Lo spettacolo dura un’ora ed è indicato dai 6 anni. Per partecipare è consigliato portare un telo per sedersi sul prato.

Sabato 5 settembre: bicicletta, benessere e ambiente

Sabato il programma parte alle 9 al Parco territoriale con la “Meditazione dinamica di Osho”, attività di 70 minuti curata da Salto Quantico e aperta dai 14 anni.

Sempre alle 9, dall’ingresso del Parco del Lura di via Don Volpi, partirà “La bicicletta è per tutti”, pedalata organizzata da Fiab Saronno Ciclocittà. Il percorso di 20 chilometri si svolgerà sulle piste ciclopedonali del parco e toccherà i Prati del Ceppo, il Centro della Biodiversità di Lomazzo e il nuovo Museo delle Api di Bregnano. Il ritorno a Saronno è previsto alle 12,30. L’iniziativa è aperta dagli 8 anni, con un massimo di 50 partecipanti.

Alle 9,30 e alle 11, ancora nel Parco territoriale, doppio appuntamento con “V.O.G. – Dalla ginnastica dolce al Do In”, attività dedicata al movimento e al benessere curata da Salto Quantico. Ogni sessione dura un’ora ed è aperta dai 6 anni.

Dalle 10 alle 18 Palazzo Visconti ospiterà inoltre “Scopri il mondo delle foreste!”, iniziativa di Ersaf Lombardia con materiali, dimostrazioni, mezzi e attrezzature per conoscere più da vicino la gestione dei boschi e il loro ruolo per biodiversità, clima e territorio.

Alle 15, sempre a Palazzo Visconti, spazio a “Climate Fresk”, workshop collaborativo di tre ore dedicato alla scienza del cambiamento climatico. Possono partecipare adulti e ragazzi dai 12 anni, per un massimo di otto persone.

La giornata si chiuderà dalle 20 alle 23,30 con “Il respiro del Lura”, mostra immersiva curata da Marco Tessaro a Palazzo Visconti. Il percorso racconta attraverso immagini e suggestioni la rinaturalizzazione del torrente e il rapporto tra ambiente, persone e territorio. La mostra tornerà anche domenica sera.

Domenica 6 settembre: musica, ceramica e giochi

Domenica si riparte alle 10 al Parco territoriale con “Note lungo il Lura”, concerto curato dall’associazione culturale Le stanze della musica con la collaborazione di Eufonicamente. Diversi gruppi corali si uniranno accompagnati dal vivo da chitarra e percussioni. L’appuntamento dura 90 minuti ed è aperto a tutti.

Alle 10 al Museo della Ceramica Gianetti di via Carcano partirà anche “Il ponte dei fiori romantici”. Bambini e adulti potranno creare due fiori in argilla: uno da conservare e uno da lasciare sui ponticelli del Lura dedicandolo a una persona cara. L’attività è aperta dai 4 anni.

A Palazzo Visconti, alle 10,15 e alle 11,45, sarà invece possibile provare in anteprima il “Gioco del torrente Lura”. Le sessioni serviranno anche a raccogliere suggerimenti prima della stampa definitiva del gioco: la prima è dedicata agli adulti, la seconda alle famiglie con bambini.

Alle 14, sempre a Palazzo Visconti, prenderà il via “Da piantina a Parco: una storia da coltivare”. Fino alle 18 sarà possibile ritirare una giovane pianta, imparare a prendersene cura e accompagnarne la crescita fino alla messa a dimora prevista in autunno in uno dei territori del Parco del Lura.

Alle 15 il Parco territoriale ospiterà “InsiemeCanto – A choir experience”: chi partecipa sarà coinvolto nella creazione di un coro estemporaneo, guidato da un maestro e accompagnato dai musicisti. L’esperienza dura due ore ed è aperta a tutti.

Sempre alle 15, al Museo Gianetti, inizierà “Il ponte musicale”, laboratorio a ciclo continuo nel quale saranno realizzate lastrine in ceramica con messaggi da affidare simbolicamente al torrente e appendere alle ringhiere lungo il Lura. L’attività è aperta dai 4 anni.

Completa il programma la seconda serata, dalle 20 alle 23,30, della mostra immersiva “Il respiro del Lura” a Palazzo Visconti.

Il programma completo e le prenotazioni gratuite sono disponibili sul sito ufficiale del Ri.Ver Festival.