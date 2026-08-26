Cronaca

SARONNO – Un furbetto della benzina? Una dimenticanza? Una difficoltà economica? O addirittura una reazione ai prezzi troppo alti? Non è dato saperlo, ma la certezza è che qualche giorno fa un automobilista ha fatto benzina in un distributore a ridosso del centro di Saronno e poi si è allontanato senza pagare. Un episodio non nuovo e che in genere, quando le immagini permettono di risalire alla targa, può concludersi con la richiesta al conducente di saldare quanto dovuto.Ma può anche arrivare una denuncia.

In questo caso il conto lasciato in sospeso è di 50 euro. Secondo quanto ricostruito, l’automobilista è arrivato al distributore alla guida di una Dacia, ha effettuato il rifornimento e poi è ripartito senza passare dalla cassa.

Accortisi del mancato pagamento, i responsabili del distributore hanno chiesto l’intervento degli agenti della polizia locale di Saronno.

Un elemento importante per chiarire quanto accaduto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza dell’impianto. Le immagini registrate sono state messe a disposizione degli agenti, che potranno utilizzarle per gli accertamenti sul veicolo e sul conducente.

Resta anche da chiarire quale seguito avrà la vicenda: i titolari del distributore dovranno infatti valutare se presentare una formale denuncia per il mancato pagamento.

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