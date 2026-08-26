Saronno, principio d’incendio in una villetta in ristrutturazione: sirene e lampeggianti nella notte
26 Agosto 2026
SARONNO – Principio d’incendio nella tarda serata di martedì 25 agosto in una villetta di via Miola. L’allarme è scattato poco prima delle 23,30, richiamando sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.
L’incendio ha interessato un’abitazione attualmente in fase di ristrutturazione e, al momento dell’episodio, disabitata. La presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione dei residenti e di chi transitava nella zona. Fortunatamente non risultano persone coinvolte o ferite. Non è stato infatti necessario l’intervento dei mezzi di soccorso sanitario.
I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la villetta e hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’origine del principio d’incendio. Al momento le cause non sono note e sono ancora in corso le verifiche.
L’episodio si è quindi concluso senza conseguenze per le persone, mentre resta da chiarire che cosa abbia provocato le fiamme all’interno dell’immobile in ristrutturazione.
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