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Nell’alto Milanese, tra Saronno e i comuni della zona, il patrimonio abitativo è fatto in buona parte di villette e case su più livelli, spesso oggetto di ristrutturazioni che puntano a rendere gli ambienti più luminosi e contemporanei. In questo tipo di interventi, un elemento torna quasi sempre al centro del progetto: la scala interna. Non più semplice collegamento tra i piani, ma vero protagonista dell’arredo.

Quando la scala diventa arredo

La casa contemporanea ha cambiato il modo di concepire la scala. Negli open space, dove cucina, soggiorno e zona giorno si fondono, la scala è sempre in vista e contribuisce a definire il carattere dell’ambiente. Per questo si tende a progettarla come un oggetto di design, capace di dialogare con il resto dell’arredo invece di limitarsi a una funzione tecnica.

Le scale interne moderne si distinguono per varietà di stili e ampie possibilità di personalizzazione. I più richiesti oggi sono quattro:

Minimal : linee pulite ed essenziali, materiali come acciaio verniciato, vetro trasparente e legno chiaro, per un effetto arioso e luminoso.

: linee pulite ed essenziali, materiali come acciaio verniciato, vetro trasparente e legno chiaro, per un effetto arioso e luminoso. Industriale : metallo grezzo, finiture ruvide e legno massello scuro, ispirato agli spazi urbani e agli ex opifici.

: metallo grezzo, finiture ruvide e legno massello scuro, ispirato agli spazi urbani e agli ex opifici. Scandinavo : legno chiaro, parapetti sottili e forme semplici, per ambienti caldi ma essenziali.

: legno chiaro, parapetti sottili e forme semplici, per ambienti caldi ma essenziali. Classico rivisitato: un mix di elementi tradizionali e linee moderne, con parapetti in ferro battuto dal disegno pulito o dettagli in vetro.

Materiali e forme

La scelta dei materiali orienta lo stile e la resa nel tempo. Il legno resta il più versatile e caldo; l’acciaio è ideale per le scale a sbalzo dall’aspetto leggero; il vetro, usato per parapetti e gradini, moltiplica la luce naturale. Sempre più diffusi anche materiali innovativi come il Corian, che consente forme particolari e finiture su misura.

Anche le forme rispondono a esigenze diverse. La scala a sbalzo, con i gradini fissati alla parete, crea un effetto sospeso molto scenografico. La scala a chiocciola è la soluzione salvaspazio per eccellenza, perfetta per gli ambienti più compatti. Le scale con parapetti in vetro puntano tutto sulla trasparenza, mentre le versioni lineari con pianerottolo si adattano agli spazi più ampi.

Le tendenze del momento

Tra le soluzioni più attuali spicca l’illuminazione integrata, con LED inseriti nei gradini o nei parapetti che trasformano la scala nel punto focale dell’ambiente nelle ore serali. Cresce anche l’interesse per le scale che integrano elementi contenitori o mensole, per ottimizzare lo spazio senza rinunciare al design, e per le soluzioni eco-sostenibili che impiegano legno certificato e finiture a basso impatto ambientale.

Chi desidera approfondire come abbinare questi stili all’arredo può trovare spunti utili nelle guide dedicate alle scale interne moderne, dove vengono illustrati materiali, forme e criteri di scelta in funzione dello stile della casa.

Come non sbagliare la scelta

Il consiglio pratico è partire dal contesto: lo stile dell’arredo esistente, la quantità di luce naturale, lo spazio a disposizione e la presenza di bambini o anziani. Toni neutri e naturali si sposano con ambienti minimal e scandinavi; colori scuri e metalli grezzi valorizzano lo stile industriale; dettagli in nero opaco o finiture lucide aggiungono carattere. L’importante è evitare una scala che “soffochi” lo spazio o che stoni con il resto dell’ambiente.

In tutti i casi, la vera differenza la fa la personalizzazione. Nelle case da ristrutturare, dove raramente lo spazio è standard, una scala progettata su misura si adatta perfettamente all’ambiente, valorizzando la casa e rispondendo alle esigenze di sicurezza e funzionalità. Un investimento pensato per durare, che unisce estetica e praticità per molti anni.