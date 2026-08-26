Città

SARONNO – “A Saronno non ci sarà nessuna caccia alle streghe. Nessuna profilazione dei bambini in nome di un’ideologia”. È uno dei passaggi della nota condivisa sui social dai Giovani Democratici del Saronnese e dall’assessore Lucy Sasso, che intervengono nel dibattito sulle sette interrogazioni presentate da Forza Italia sul tema della scuola.

Al centro dell’intervento ci sono in particolare le richieste che riguardano la presenza di alunni stranieri nelle classi e la loro conoscenza della lingua italiana, ma anche quelle dedicate alla presenza del crocifisso nelle aule e alle iniziative organizzate nelle scuole in occasione del Natale.

Ecco la nota.

“In questi giorni Forza Italia ha chiesto al Comune quanti bambini stranieri ci sono in ogni classe e la loro conoscenza dell’italiano. Chiedere dei numeri non fa male a nessuno, soprattutto se può servire a migliorare dei servizi. Ma andiamo avanti con le altre interrogazioni arrivate insieme a questa. C’è ancora il crocifisso nelle aule? Il Natale viene “tutelato”? In quali scuole non si festeggia? Ecco, qui i numeri non c’entrano più niente. Qui si cerca solo un nemico.

È il copione nazionale, quello di Valditara sul “tetto del 30%” e della propaganda identitaria di Vannacci, che qualcuno prova a portare anche nella nostra città.

Ma la scuola, quella vera, ha altri problemi. E li ha adesso, alla vigilia dell’anno nuovo. Ha degli edifici che cadono a pezzi: nel 2024 meno di una scuola su due aveva il certificato di agibilità, e i crolli dei solai restano la prima causa di incidenti tra i banchi. Docenti che ogni settembre mancano all’appello e arrivano col contagocce a lezioni già iniziate, precari che cambiano ogni anno e non vengono messi nelle condizioni di insegnare.

Inoltre, solo nell’ultimo anno i bambini con disabilità sono aumentati del 5%, e in dieci anni sono quasi raddoppiati. Ma il sostegno resta un cantiere aperto: a inizio anno oltre un insegnante di sostegno su cinque non è ancora nominato, quasi 60mila non hanno la specializzazione (e proprio al Nord va peggio, uno su tre), e sei bambini su dieci ogni anno si ritrovano un insegnante nuovo, da capo.

Questi sono alcuni dei problemi che famiglie e bambini affrontano ogni anno.

Vorrei dirlo forte e chiaro: a Saronno non ci sarà nessuna caccia alle streghe. Nessuna profilazione dei bambini in nome di un’ideologia. Perché ogni bambino ha diritto a un banco, non a un’etichetta.”

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