Solaro

SOLARO – La comunità di Solaro piange la scomparsa di don Fiorino Ronchi, storico parroco del Villaggio Brollo e figura che ha lasciato un segno profondo in generazioni di residenti. Anche l’Amministrazione comunale ha voluto ricordarlo, unendosi al cordoglio della comunità.

Nato a Bellusco nel 1936 e ordinato sacerdote nel 1961, don Fiorino fu vicario parrocchiale a Ceriano Laghetto, nella parrocchia di San Vittore, sino al 1975. Successivamente divenne parroco della parrocchia della Madonna del Carmine, incarico che mantenne fino al 1992.

Il Comune lo ricorda soprattutto per il suo ruolo di formatore ed educatore e per il lungo impegno a favore del Villaggio Brollo. Nel corso degli anni accompagnò nel loro percorso di crescita centinaia di ragazzi e ragazze e fu un punto di riferimento per moltissime famiglie, contribuendo alla costruzione di una comunità unita e fortemente legata ai propri valori.

«L’Amministrazione comunale si aggiunge al cordoglio di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di trascorrere parte del viaggio insieme con lui», è il messaggio con cui il Comune ha salutato don Fiorino.

26082026