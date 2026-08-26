Cronaca

BUSTO ARSIZIO – Lo hanno accerchiato nell’ultimo vagone del treno, scaraventato a terra e colpito con calci e pugni nel tentativo di farsi consegnare il cellulare e 50 euro. L’aggressione è stata interrotta dall’intervento di un altro passeggero. I tre presunti responsabili sono stati arrestati dalla Polizia di Stato alla stazione di Busto Arsizio.

È successo nella serata di domenica 23 agosto su un convoglio proveniente da Milano e diretto a Varese. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, tutto è iniziato all’altezza della fermata di Parabiago.

Il giovane viaggiava nell’ultimo vagone quando è stato avvicinato da tre uomini appena saliti sul treno. Con un pretesto avrebbero iniziato a rivolgersi al passeggero, per poi accerchiarlo. Il ragazzo sarebbe stato afferrato per gli abiti, gettato a terra e colpito ripetutamente con calci e pugni.

L’obiettivo, secondo la ricostruzione degli agenti, era costringerlo a consegnare il telefono cellulare e 50 euro. I tre avrebbero anche simulato di avere un’arma da taglio nascosta all’interno di un tascapane, minacciando conseguenze più gravi se il giovane non avesse consegnato quanto richiesto.

A interrompere l’aggressione è stato un altro passeggero. Accortosi di quanto stava accadendo, si è frapposto tra il giovane e i tre uomini, permettendo alla vittima di allontanarsi verso la testa del convoglio. Contemporaneamente è stato avvisato il capotreno, che ha fatto scattare la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.

La Sala operativa della Questura di Varese ha quindi inviato alla stazione di Busto Arsizio le pattuglie del commissariato cittadino.

Quando il treno è arrivato al binario 4, gli agenti hanno individuato i tre sospettati mentre, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, cercavano di confondersi tra i passeggeri che stavano scendendo dal convoglio. I poliziotti li hanno bloccati. Durante il fermo uno dei tre avrebbe opposto resistenza prima di essere immobilizzato. Nei controlli successivi uno degli uomini è stato trovato con una pietra di grosse dimensioni nascosta nel borsello. L’oggetto è stato sequestrato.

I tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina in concorso e accompagnati alla casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giovane aggredito è stato invece portato in ospedale per le cure necessarie.

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