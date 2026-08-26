iltra2

TRADATE – Tentato furto di rame lo scorso fine settimana in un condominio di via Petrarca. A mettere in fuga i ladri sono stati gli stessi residenti, insospettiti da alcuni rumori provenienti dall’esterno. L’episodio è avvenuto attorno alle 23. Affacciandosi alla finestra, alcuni condomini hanno notato un uomo intento a fare i propri bisogni nei pressi di uno dei tigli che costeggiano la strada. Poco dopo hanno però visto un secondo individuo aggirarsi vicino al palazzo e hanno dato l’allarme. I due si sono quindi rapidamente allontanati.

Quando i residenti sono scesi per controllare hanno scoperto il motivo della presenza dei due sconosciuti: alcuni canali di rame erano stati divelti dal condominio e nascosti sotto le piante, probabilmente per essere recuperati successivamente. La fuga precipitosa ha dunque costretto gli autori del tentato furto ad abbandonare il materiale. I condomini hanno presentato denuncia alla tenenza dei carabinieri di Tradate, che ha avviato gli accertamenti. L’ipotesi è quella di un tentato furto compiuto da persone interessate specificamente al rame.

L’episodio contribuisce ad aumentare l’attenzione sul fronte della sicurezza: durante l’estate a Tradate sono stati infatti segnalati diversi furti in case e appartamenti rimasti temporaneamente vuoti durante le vacanze.

(foto: precedente furto di rame in zona)

26082026