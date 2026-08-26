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TRADATE – Via Leonardo da Vinci è stata ripulita dopo la presenza di materiale abbandonato lungo la strada. A dare notizia dell’intervento è stato l’assessore comunale all’Ambiente Vito Pipolo, che sui social ha pubblicato un aggiornamento sulla situazione.

L’altra mattinata sono intervenuti gli operatori di Seprio Servizi, provvedendo alla rimozione del materiale e alla pulizia dell’area. Come precisato dall’assessore, i costi dell’operazione saranno addebitati alla ditta ritenuta inadempiente, e non resteranno dunque a carico della collettività.

Pipolo ha accompagnato l’annuncio con un messaggio molto sintetico: «Via Leonardo da Vinci pulita. Questa mattina intervento di Seprio Servizi, con costi addebitati alla ditta inadempiente. Noi meno chiacchiere, più fatti». L’intervento ha consentito quindi di ripristinare il decoro della zona, eliminando il materiale che si trovava a bordo strada e che aveva creato una situazione di evidente disordine.

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(foto: parte del materiale abbandonato)

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