Comasco

TURATE – Ambienti più ordinati e accoglienti alla scuola primaria di Turate, dove nei giorni scorsi sono stati completati alcuni interventi di imbiancatura. I lavori hanno riguardato un’ala dell’edificio scolastico e, in particolare, i corridoi e gli spazi di passaggio che conducono alla zona mensa. Si tratta di aree considerate prioritarie nell’ambito degli interventi di manutenzione e cura della struttura, in vista della ripresa delle attività scolastiche.

L’intervento ha consentito di rendere gli spazi più luminosi e gradevoli per gli alunni e per tutto il personale che quotidianamente frequenta la scuola.

C’è però anche un aspetto particolare legato alle modalità con cui sono stati eseguiti i lavori. Come reso noto dall’Amministrazione comunale, l’imbiancatura è stata infatti realizzata nell’ambito di un progetto di giustizia riparativa. Un percorso di responsabilizzazione individuale si è così tradotto in un’attività concreta a beneficio della collettività, contribuendo contemporaneamente alla manutenzione di un edificio utilizzato ogni giorno dai bambini e dalla comunità scolastica.

La giustizia riparativa è un percorso che punta a responsabilizzare chi ha commesso un reato, favorendo azioni concrete per riparare, almeno in parte, alle conseguenze provocate. Può prevedere attività utili alla comunità, con una finalità educativa e di reinserimento sociale.

(foto: alcuni degli spazi ritinteggiati)

26082026